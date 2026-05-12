Η Τουρκία με επιστολή στον ΟΗΕ απορρίπτει την ελληνική ένσταση στον όρο «Τουρκικά Στενά»

Στην επιστολή της Ελλάδας που είχε εκφράσει την ένσταση της στη χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά» απάντησε η Άγκυρα στον ΟΗΕ.

Σε επιστολή της, με ημερομηνία 8 Μαΐου 2026, προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Τουρκίας στον ΟΗΕ απάντησε στην παρέμβαση της Ελλάδας κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα «Η ασφάλεια και προστασία των πλωτών οδών στον θαλάσσιο τομέα» στις 29 Απριλίου 2026, κατά την οποία η χώρα μας είχε εκφράσει ένσταση στη χρήση του όρου «Τουρκικά Στενά». Η Άγκυρα χαρακτήρισε την ελληνική ένσταση «ατυχή», υποστηρίζοντας ότι «απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα» και φάνηκε να εξυπηρετεί «εσωτερικές σκοπιμότητες» αντί να συμβάλλει στους στόχους της συνεδρίασης.

Η Τουρκία «απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας», τονίζοντας ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά» αποτελεί «καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση» που αναφέρεται συλλογικά στο Στενό της Κωνσταντινούπολης και στο Στενό των Δαρδανελλίων, που, όπως αναφέρει, «βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας».

Στο κείμενο της επιστολής αναφέρεται ότι ο όρος είναι «περιγραφικός, γεωγραφικά ακριβής» και «πλήρως συμβατός» με τη Σύμβαση του Μοντρέ.

«Συνεπώς, όταν ένα γεωγραφικό χαρακτηριστικό βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της επικράτειας ενός κράτους, η επίσημη ονομασία που έχει καθοριστεί από την αρμόδια εθνική αρχή μπορεί φυσικά να χρησιμοποιείται σε επίσημες δηλώσεις» αναφέρει η επιστολή.

Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι ο όρος «Τουρκικά Στενά» έχει επίσης χρησιμοποιηθεί «κατά παράδοση και με συνέπεια σε πολυάριθμα διεθνή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων ψηφισμάτων και εγγράφων του ΙΜΟ και του ΝΑΤΟ».

Υποστηρίζει περαιτέρω ότι η ελληνική θέση «δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή τον σκοπό» της Σύμβασης και σημειώνει ότι η Τουρκία την εφαρμόζει «σχολαστικά και αμερόληπτα» εδώ και 90 χρόνια.

«Η Σύμβαση θεσπίζει το νομικό καθεστώς που διέπει τη διέλευση από το Στενό της Κωνσταντινούπολης, τη Θάλασσα του Μαρμαρά και το Στενό των Δαρδανελλίων. Πέραν αυτού του σκοπού, όμως, η Σύμβαση δεν αποσκοπεί στην τυποποίηση των γεωγραφικών ονομάτων» τονίζεται.

Κλείνοντας, η Τουρκία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο σύμφωνα με την «κυριαρχία και δικαιοδοσία» της και αναμένει από όλα τα κράτη μέλη, «συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας», να σεβαστούν την «καθιερωμένη και νόμιμη χρήση» του.