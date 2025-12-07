Κόσμος

Διαρροή νερού στο Λούβρο «έπνιξε» 400 σπάνια βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Μία πλημμύρα που προκλήθηκε από άνοιγμα μιας βαλβίδας προκάλεσε ζημιές σε εκατοντάδες επιστημονικά έργα στη βιβλιοθήκη των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του μουσείου στο Παρίσι
Το Μουσείο του Λούβρου
Το Μουσείο του Λούβρου / REUTERS / Abdul Saboor

Τα προβλήματα δεν έχουν τέλος για το Μουσείο του Λούβρου στη Γαλλία. Στις 26 Νοεμβρίου, βρώμικο νερό πλημμύρισε μία από τις αίθουσες της βιβλιοθήκης των Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, προκαλώντας ζημιές σε 300 έως 400 βιβλία, σύμφωνα με τη διεύθυνση του μουσείου, όπως γράφει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro.

Τα έργα που υπέστησαν ζημιές στο Μουσείο του Λούβρου είναι περιοδικά αιγυπτιολογίας και επιστημονικά βιβλία από τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού αιώνα — υλικό που αποτελεί βασική πηγή έρευνας για επιστήμονες στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο.

Ο Φράνσις Στάινμποκ, αναπληρωτής γενικός διαχειριστής του μουσείου, εμφανίζεται καθησυχαστικός: κανένα παλαιό και μοναδικό έργο δεν επηρεάστηκε και οι πρώτες εκτιμήσεις δεν δείχνουν μη αναστρέψιμες απώλειες, αναφέρει το Figaro. «Θα στεγνώσουν, θα σταλούν στον βιβλιοδέτη για αποκατάσταση και θα επιστρέψουν στα ράφια», εξηγεί, τονίζοντας ότι πρόκειται για πολύ χρήσιμους τόμους, αλλά «όχι μοναδικούς παγκοσμίως».

Ένα απαρχαιωμένο υδραυλικό δίκτυο που είχε ήδη επισημανθεί

Η διαρροή εντοπίστηκε γύρω στις 20:45, στις 26 Νοεμβρίου, στην πτέρυγα Mollien, στο υδραυλικό δίκτυο που τροφοδοτεί τη θέρμανση και τον εξαερισμό. Σύμφωνα με το μουσείο, το τυχαίο άνοιγμα μιας βαλβίδας προκάλεσε ρήξη σωλήνα στην οροφή, με αποτέλεσμα το νερό να καταλήξει πάνω στις συλλογές.

Το συγκεκριμένο σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται «εντελώς απαρχαιωμένο», έχει ήδη τεθεί εκτός λειτουργίας εδώ και μήνες και αναμένεται να αντικατασταθεί τον Σεπτέμβριο του 2026 στο πλαίσιο μεγάλων έργων. Το Λούβρο ανακοίνωσε ότι θα ενισχύσει τα συστήματα ασφαλείας ώστε να αποτραπούν νέες ανθρώπινες αστοχίες. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια.

Μια ακόμη προειδοποίηση για ένα μουσείο υπό πίεση

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ το Λούβρο περνάει μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο: μετά τη θεαματική ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, μία γκαλερί αναγκάστηκε να κλείσει τον Νοέμβριο λόγω παλαιότητας του κτιρίου.

Για να χρηματοδοτήσει τον εκσυγχρονισμό του, το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πρόσφατα αύξηση 45% στην τιμή εισόδου για επισκέπτες εκτός Ευρώπης από το 2026, με στόχο την ενίσχυση των εσόδων και την αντιμετώπιση των δομικών προβλημάτων του κτιρίου.

Το Μουσείο του Λούβρου παραμένει το πιο επισκέψιμο στον κόσμο, με 8,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, από τους οποίους το 69% ήταν ξένοι.

Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
The Economist: Η Συρία μένει όρθια έναν χρόνο μετά τον Άσαντ – Ο ρόλος του Άχμεντ αλ Σάρα
Κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, η Συρία κατάφερε να σταθεί στα πόδια της υπό την προεδρία του Άχμεντ αλ-Σάρα, – Πίσω όμως από αυτή τη φαινομενική σταθερότητα, η πολιτική ανοικοδόμηση παραμένει μια δύσκολη υπόθεση
Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάρα
