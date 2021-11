Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Τουρκία ανταποκρίθηκε στην σχετική πρόσκληση και θα συμμετάσχει αύριο στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη στο Παρίσι.

Ωστόσο η συμμετοχή αυτή θα είναι «υποβαθμισμένη», αν σκεφτεί κανείς ότι στη Διάσκεψη θα μετάσχουν μεταξύ άλλων ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η Γερμανίδα καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Αλ Σίσι και η Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποφάσισε να μην παρευρεθεί, με το πρόσχημα ότι προσκλήθηκαν χώρες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ. Διπλωματικοί παρατηρητές ωστόσο αναφέρουν πως ο πραγματικός λόγος είναι πως θα βρισκόταν στριμωγμένος από τους άλλους ηγέτες στο θέμα της αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και των μισθοφόρων από τη Λιβύη. Άλλωστε αυτό το θέμα κατέχει περίοπτη θέση στην πρόσκληση που έστειλε για τη Διάσκεψη ο «οικοδεσπότης» Εμανουέλ Μακρόν.

Έτσι ο Ερντογάν αποφάσισε να εκπροσωπηθεί η Τουρκία από τον υφυπουργό Εξωτερικών Sedat Onal.

