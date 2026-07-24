Νέα αιματοχυσία σε Ρωσία – Ουκρανία: Έξι νεκροί σε εργοστάσιο στο Κίροφ, πέντε στο Σλοβιάνσκ από ρωσική επίθεση

Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν σε νέες επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες και οι καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές αυξάνονται.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 26 τραυματίστηκαν σε ουκρανική πυραυλική επίθεση σε εργοστάσιο στη ρωσική περιφέρεια Κίροφ, δήλωσε σήμερα ο τοπικός κυβερνήτης Αλεξάντρ Σοκολόφ. Ο ίδιος δήλωσε ότι κάποιοι τραυματίες νοσηλεύονται και ότι η πυρκαγιά που ξέσπασε λόγω της επίθεσης κατασβέστηκε.

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Η ρωσική πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου στοίχισε την ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταβάλλονται προσπάθειες για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη και ποια είναι η τύχη όσων επλήγησαν», πρόσθεσε.

Στην υπόλοιπη Ουκρανία, αλλά και στην Ρωσία, ένδεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίσθηκαν σήμερα, ενώ οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για τρίτη φορά σε μία εβδομάδα τεράστιες αποθήκες της εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου Wildberries, αυτήν την φορά τις αποθήκες στην Κριμαία και την Αγία Πετρούπολη, σε απόσταση 800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, όπου η ουκρανική επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

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Ο πρόεδρος Ζελένσκι έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ότι οι αποθήκες της Wildberries που επλήγησαν τροφοδοτούσαν τον ρωσικό στρατό με εξαρτήματα για drones, εξοπλισμό πλοήγησης και στρατιωτικό υλικό.

Το Κρεμλίνο κάθε σχέση ανάμεσα στον ρωσικό στρατό και την Wildberries

Αλλη ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε κατά εταιρείας στην περιοχή του Κίροφ στο κέντρο της Ρωσίας σκοτώνοντας έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας 26, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.

Σχετικά με την ρωσική εταιρεία που δέχθηκε επίθεση στο Κίροφ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ήταν μία από τις στρατιωτικές εταιρείες κλειδιά για την Ρωσία.

Στην Ουκρανία, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από δύο ρωσικές τηλεκατευθυνόμενες βόμβες στο Σλαβιάνσκ, μία από τις τελευταίες υπό ουκρανικό έλεγχο πόλεις στο Ντονέτσκ.

Δύο βόμβες προκάλεσαν ζημιές σε 10 κατοικίες, μία επιχείρηση καθώς και στις εγκαταστάσεις του προξενείου της Λετονίας, δήλωσε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν μέσω ανάρτησης στην εφαρμογή Telegram.