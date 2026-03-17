Δίδυμες στην Αυστραλία ανακάλυψαν τυχαία ότι οι γονείς που τις έφεραν στον κόσμο δεν είναι οι βιολογικοί – Το εξωφρενικό λάθος στην εξωσωματική

Η Σάσα Σζαφράνσκι από την Αυστραλία, που έχει και μία δίδυμη αδερφή, αποφάσισε να κάνει ένα τεστ DNA μέσω ενός ιστότοπου, καθώς πλησίαζαν τα 30 γενέθλιά της. Ήθελε να μάθει περισσότερα για την πολωνική καταγωγή της οικογένειάς της, ωστόσο τα αποτελέσματα του τεστ, θα έφερναν στο φως πολλά περισσότερα…

Σύμφωνα με την DailyMail, τα αποτελέσματα του τεστ που έκανε η μία από τις δίδυμες, έδειξαν ότι οι πρόγονοί της γυναίκας κατάγονταν από την Ιρλανδία και την Αγγλία. Το τεστ αποκάλυψε επίσης ότι μια άγνωστη που ζούσε στην ίδια πόλη με εκείνη– το Coffs Harbour, στη βόρεια ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας – ήταν η θεία της από την πλευρά της μητέρας της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σάσα και ο σύντροφός της έκαναν κάποια έρευνα στο διαδίκτυο και επικοινώνησαν με την γυναίκα. Το ζευγάρι άρχισε να ανταλλάσσει μηνύματα και σταδιακά συνειδητοποίησε ότι και οι δύο οικογένειές τους, είχαν υποβληθεί σε θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Τελικά, κατάλαβαν ότι η αδελφή αυτής της γυναίκας και η μητέρα της Σάσα, η Πένι, ήταν και οι δύο ασθενείς εξωσωματικής γονιμοποίησης στο Royal North Shore Hospital στο Σίδνεϊ το 1995.

«Αυτή ήταν η στιγμή που συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν λάθος της Ancestry (της βάσης δεδομέων DNA)», είπε η Σάσα στην Australian Broadcasting Corporation.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Sasha did an Ancestry DNA test as a bit of fun to learn about her heritage – instead she and her twin sister discovered a bombshell truth about their mother so rare there’s only been one other case in Australia https://t.co/W0E0TBGjlf — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) March 17, 2026

Μπέρδεψαν τα έμβρυα

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ότι η αδελφή της γυναίκας ήταν, στην πραγματικότητα, η βιολογική μητέρα της Σάσα και της δίδυμης αδελφής της.

Αυτό επιβεβαιώθηκε όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι υποβλήθηκαν σε εξετάσεις DNA από διαπιστευμένα εργαστήρια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν κατηγορηματικά ότι η Σάσα και η αδελφή της δεν ήταν τα βιολογικά παιδιά των γονιών τους, όπως πάντα πίστευαν, αλλά ήταν στην πραγματικότητα κόρες δύο ξένων.

Φαίνεται ότι το νοσοκομείο Royal North Shore Hospital εμφύτευσε κατά λάθος το λάθος έμβρυο στην Πένι Σζαφρανσκι, αντί για αυτό που ανήκε στον πατέρα της Πένι και της Σάσα.

«Εγώ τις γέννησα, ξέρετε. Ήταν τα κορίτσια μου. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι δεν ήταν», είπε με δάκρυα στα μάτια η Πένι για τις κόρες της.

«Το λάθος που συνέβη πριν από 30 χρόνια, είναι απλά η ζωή μας τώρα. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε με αυτό με κάποιο τρόπο και είναι απαίσιο. Δεν έπρεπε να είχε συμβεί».

Είπε ότι είχε «κάπως παραιτηθεί» όταν υποβλήθηκε στους πρώτους κύκλους της διαδικασίας εξωσωματικής γονιμοποίησης τη δεκαετία του 1990, αλλά αποφάσισε να κάνει μια ακόμη προσπάθεια. «Αν πετύχει, πετύχει, και αν όχι, τότε νομίζω ότι τελειώσαμε», θυμήθηκε.

Ωστόσο, ο τελευταίος κύκλος θεραπείας ήταν επιτυχής. «Ήταν τόσο συναρπαστικό, γιατί δεν είχε πετύχει στο παρελθόν και ξαφνικά, είμαι έγκυος», είπε. «Είμαι έγκυος με δίδυμα».

Και οι δύο οικογένειες που εμπλέκονται στο περιστατικό της σύγχυσης κατά την εξωσωματική γονιμοποίηση έχουν προσλάβει δικηγόρους και έχουν απευθυνθεί στο Royal North Shore Hospital για να μάθουν περισσότερα σχετικά με το τι συνέβη.

Μέχρι στιγμής, οι απαντήσεις είναι ελάχιστες. Είναι μόλις η δεύτερη περίπτωση στην Αυστραλία σύγχυσης εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατά την οποία ένα έμβρυο εμφυτεύτηκε σε λάθος ασθενή.

Η άλλη περίπτωση ήρθε στο φως πέρυσι και αφορούσε ένα παιδί που γεννήθηκε στο Μπρίσμπεϊν μέσω του Monash IVF.