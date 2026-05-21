Ο Τραμπ στέλνει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία»
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump
Την ανάπτυξη 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία προαναγγέλει ο Αμερικασνός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (22.05.2026) ώρα Ελλάδας.

Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον Πρόεδρο της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».

 

Δεν είναι σαφές, προς το παρόν, αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε στις 19 Μαΐου πως έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί.

