Ονδούρα: Μακελειό με 13 νεκρούς σε περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες

Κάτοικος αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν από συμμορία στην Ονδούρα
Αστυνομικοί κοντά στο σημείο της μαζικής δολοφονίας στην Ονδούρα / πηγή φωτογραφίας Χ
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι εκτελέστηκαν εν ψυχρώ στην Ονδούρα, σε μία περιοχή που ελέγχεται από συμμορίες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και μαρτυρίες κατοίκων.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται πολλά πτώματα, διασκορπισμένα σε μία φυτεία χωριού στη βόρεια Ονδούρα όπου δρουν ανεξέλεγκτες συμμορίες.

«Αυτό που είδαμε είναι ένα σκηνικό φρίκης, όπου αρκετοί άνθρωποι προφανώς εκτελέστηκαν με όπλα μεγάλου διαμετρήματος», όπως τουφέκια, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Ασφαλείας, Χέρσον Βελάσκες.

Το μακελειό συνέβη τη νύχτα της 20ης προς 21η Μαΐου στο Ριγόρες, ένα χωριό κοντά στην πόλη Τρουχίγιο, όπου μέλη συμμορίας κατέλαβαν δύο ιδιοκτησίες για να καλλιεργήσουν ελαιοφοίνικες.

Προσοχή, ακολουθούν σκληρές σκηνές:

 

Κάτοικος που μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο TSI, υπό τον όρο να διατηρήσει την ανωνυμία του, αφηγήθηκε πως είχε δει 17 πτώματα, εκτιμώντας πως πρόκειται για εργάτες στη φυτεία.

