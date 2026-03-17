Δικαστήριο «έβαλε φρένο» στις αλλαγές που προωθεί ο Τραμπ για το εμβολιασμό στις ΗΠΑ

Μάταια ο Ρόμπερτ Κένεντι και ο Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησαν να περάσουν στις ΗΠΑ τις δικές τους – αμφιλεγόμενες – απόψεις για τα εμβόλια, καθώς ομοσπονδιακός δικαστής ανέστειλε τη Δευτέρα την αναδιοργάνωση της πολιτικής εμβολιασμού των ΗΠΑ.

Κρίνοντας ότι η σημερινή κυβέρνηση «αψηφά» τις επιστημονικές μεθόδους στις οποίες κατά κανόνα βασίζονταν τέτοιες αποφάσεις, δικαστής της Μασαχουσέτης (βόρειες ΗΠΑ) εμπόδισε τουλάχιστον προσωρινά την εφαρμογή αλλαγών που προώθησε η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα των εμβολιασμών.

Η απόφασή του καταφέρνει βαρύ πλήγμα στην πολιτική υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία κατακεραυνώνεται από πολλούς γιατρούς.

Αφορά προσφυγή που υπέβαλαν τον Ιούλιο ιατρικοί φορείς, ανάμεσά τους η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής (AAP), κι η Αμερικανική Εταιρία Επιδημιολογίας (IDSA), κατηγορώντας τον υπουργό Κένεντι ότι παραβίασε τον νόμο αλλάζοντας τις συστάσεις για τον εμβολιασμό εναντίον της COVID-19.

Τον Μάιο του 2025, ο υπουργός ανακοίνωνε μέσω social media ότι οι ομοσπονδιακές αρχές δεν συνιστούν πλέον τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 στα παιδιά και στις έγκυες.

Ο δικαστής ανέστειλε τις αλλαγές του εμβολιαστικού χρονοδιαγράμματος που πρότεινε επιτροπή ειδικών αφού ανασχηματίστηκε πλήρως από τον υπουργό Υγείας Κένεντι τζούνιορ.

Πλέον αποτελούμενη από προσωπικότητες που επικρίνονται για παντελή έλλειψη εμπειρίας, ή για διασπορά θεωριών αμφισβήτησης των εμβολίων, η συμβουλευτική επιτροπή για τις εμβολιαστικές πρακτικές (ACIP) έφερε τα πάνω κάτω για τις συστάσεις που ίσχυαν στη χώρα ως προς την ανοσοποίηση: για παράδειγμα, δεν συστήνει πλέον τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας Β, εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας. Και αυτό παρά την αντίθετη άποψη πολλών ειδικών, που εξεγείρονται.

Η χθεσινή δικαστική απόφαση αναστέλλει επίσης τη συνέχιση του έργου της ACIP, ακυρώνοντας κατά συνέπεια προβλεπόμενη συνεδρίασή της εντός της εβδομάδας.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας είπε πως περιμένει «με ανυπομονησία να ακυρωθεί η απόφαση του δικαστή» αυτού.

Χαρακτηρίζοντας την απόφαση «ιστορική κι ευπρόσδεκτη», ο πρόεδρος της Άντριου Ρασίν στηλίτευσε για μια ακόμη φορά τις «ατεκμηρίωτες και μη επιστημονικές» αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση Τραμπ όσον αφορά τα εμβόλια.

Είναι πρακτικά βέβαιο ότι το υπουργείο θα ασκήσει έφεση, αρχίζοντας δικαστικό σίριαλ.

Διαβόητος για τις συνωμοσιολογικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις που εξέφρασε στο παρελθόν, ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι ο νεότερος έθεσε σε εφαρμογή αφότου ανέλαβε εκ βάθρων αλλαγές στην πολιτική εμβολιασμού και έβαλε στο μικροσκόπιο εμβόλια, κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται για δεκαετίες, ενώ σταμάτησε τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εμβολίων, προκαλώντας κατακραυγή από πλευράς της ιατρικής και επιστημονικής κοινότητας στις ΗΠΑ.