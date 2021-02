Δηλητηριώδης ομπρέλα και δόντι με υδροκυάνιο: «Στο» σφυρί απίθανα gadgets κατασκόπων της KGB

Ψεύτικο δόντι με υδροκυάνιο και πακέτο τσιγάρων που κρύβει μια φωτογραφική μηχανή: τα gadgets, που χρησιμοποιούνταν από τις σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες και θα πωληθούν σε δημοπρασία στο τέλος της εβδομάδας στο Μπέβερλι Χιλς, δεν έχουν τίποτε να ζηλέψουν από τις ταινίες του Τζέιμς Μποντ.

Όπως φαίνεται από την πώληση, που οργανώθηκε από τον αμερικανικό οίκο Julien’s Auctions, οι μικροσκοπικές φωτογραφικές μηχανές ήταν ευρύτατα διαδεδομένες μεταξύ των κατασκόπων της KGB στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Κρύβονταν σε όλα τα ρούχα και τα αντικείμενα που μπορεί κανείς να φανταστεί: κομψές γυναικείες τσάντες, πόρπες ζωνών, βούρτσες παπουτσιών, σπιτάκια για πουλιά, δαχτυλίδια σεβαλιέ, ακόμη και γραβάτες.

Ένα άλλο κλασικό όπλο της πανοπλίας του μυστικού πράκτορα, το μικρόφωνο, μπορούσε να κρυφτεί μέσα σε σταχτοδοχεία, στιλό ή πορσελάνινα πιάτα.

