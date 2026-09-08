Δημοσκόπηση για AfD στη Γερμανία: Έξι στους δέκα δηλώνουν ότι πρέπει να κυβερνήσει στη Σαξονία – Άνχαλτ

Οι αντιδράσεις στη Γερμανία συνεχίζονται, με αφορμή την ιστορική νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD (Εναλλακτική για τη Γερμανία) στο κρατίδιο της Σαξονίας – Άνχαλντ. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσκόπηση έξι στους δέκα πολίτες του κρατιδίου λένε πως θα έπρεπε να αναλάβει την κυβέρνηση, μετά τις εκλογές της Κυριακής (06.09.2026) και την άνετη επικράτηση.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του δημόσιου δικτύου MDR, το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι το AfD θα πρέπει και να κυβερνήσει τη Σαξονία – Άνχαλντ καθώς κέρδισε τις εκλογές, ενώ το 37% εκφράζει αντίθετη άποψη. Το 53% πιστεύει επίσης ότι το πολιτικό μέλλον του κρατιδίου θα επιδεινωθεί, με το 30% να δηλώνει, αντιθέτως, ότι περιμένει να βελτιωθεί.

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Ο γερμανικός τύπος επικρίνει τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς μετά το εκλογικό στραπάτσο και τη ραγδαία άνοδο του AfD, ενώ αντιδράσεις καταγράφονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες συγκεντρώθηκαν στο Βερολίνο, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βερολίνο.