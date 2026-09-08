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Γερμανία: Συνελήφθη ο «Daniel V», ο σαμποτέρ που έκανε δολιοφθορές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

Νωρίτερα σήμερα (08.09.2026) είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης
Αστυνομία της Γερμανίας
Αστυνομία της Γερμανίας / REUTERS
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Τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V., ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα στη Γερμανία, συνέλαβε η αστυνομία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείτο εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βαϊσβάιλερ, στο Άαχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα σήμερα (08.09.2026) είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί συνδεδεμένοι σε γραμμές υψηλής τάσης εντοπίστηκαν κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βαϊσβάιλερ της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Μαζί βρέθηκε και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

Στο σημείο βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εξουδετέρωσης των εκρηκτικών μηχανισμών, ενώ η αστυνομία ερευνά την ευρύτερη περιοχή και με τη χρήση drone για την ανίχνευση περαιτέρω πιθανών κινδύνων.

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο απόπειρες δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, τις οποίες ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ απέδωσε σε «κλιματικό εξτρεμισμό». Ως υπεύθυνος αναζητείτο ο «τρομοκράτης του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V.

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