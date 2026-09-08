Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ελπίζω σε συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ αργότερα αυτόν τον μήνα για να συζητήσουν για ένα χειμερινό πακέτο αντιαεροπορικής άμυνας για την αντιμετώπιση των βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία, ύστερα από άλλη μια νύχτα πληγμάτων στο Κίεβο.

«Υπολογίζω να συναντήσω τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ το δεύτερο δεκαήμερο αυτού του μήνα για να εγείρω το θέμα αυτό», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μηνύματά του σε δημοσιογράφους την Τρίτη (08.09.2026).

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Η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές της επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίσιμη έλλειψη σε αποθέματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την ειρήνη παρουσίασαν διάφορες “αξιόλογες ιδέες” για να συζητηθούν κατά τη διάρκεια συνομιλιών για το πώς να δοθεί τέλος στον πόλεμο.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τη Ρωσία και την Ουκρανία το σαββατοκύριακο.

Παράλληλα, την παραίτησή του υπέβαλε ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για υπόθεση διαφθοράς, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε έφοδος στα γραφεία του κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (05-06.09.2026).