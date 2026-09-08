Κινηματογραφική ληστεία στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία: Έκοψαν τον φράχτη με «ηλεκτρικό μαχαίρι και σιδηροπρίονο», εικόνες από το σημείο

Πέρυσι είχαμε το Λούβρο, φέτος το Ρενουάρ. Η Γαλλία συγκλονίζεται από μια νέα κινηματογραφική διάρρηξη, μάλιστα σε μια περίοδο κατά την οποία τα γαλλικά μουσεία βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί αλλεπάλληλες κλοπές σε μουσεία της Γαλλίας, με πιο χαρακτηριστική τη θεαματική ληστεία στο Λούβρο, όπου οι δράστες εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα, έσπασαν προθήκες και άρπαξαν κοσμήματα εκτιμώμενης αξίας 88 εκατ. ευρώ.

Ο συναγερμός στο Μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία χτύπησε στις 05:48 το πρωί της Τρίτης (08.09.2026). Πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική αστυνομία είχε φτάσει στο σημείο, γεγονός που φαίνεται πως ανάγκασε τους δράστες να επισπεύσουν τη διαφυγή τους. Από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρέσει, οι δύο βρέθηκαν εγκαταλελειμμένοι στους κήπους του μουσείου, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν με τους άλλους δύο. Τέσσερις πίνακες έγιναν στόχος της κινηματογραφικής διάρρηξης.

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Αυτοί είναι:

«Πορτρέτο της κυρίας Πισόν» (1895),

«Πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρομάνο» (1910),

«Η Κόκο διαβάζει» (1905) και

«Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» (1886).

Το «Πορτρέτο της κυρίας Κολόνα Ρομάνο» και η «Νεαρή γυναίκα στο πηγάδι» είναι οι δύο πίνακες που δεν έχουν βρεθεί.

Deux cambrioleurs ont dérobé dans la nuit quatre œuvres d'art au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dont deux qu'ils ont abandonnées dans leur fuite. Le butin est estimé à plusieurs millions d'euros.



🎥 @NielsBrunelli 🎙️ @FredericPilard pic.twitter.com/LLHblv3cXt — M6 Info (@m6info) September 8, 2026

Η αξία και των τεσσάρων ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ.

REUTERS/Manon Cruz

«Καλά εξοπλισμένοι» οι δράστες

Ο δήμαρχος Μπράιαν Μασόν προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με την κλοπή των έργων τέχνης, σημειώνοντας ότι οι δράστες ήταν «καλά εξοπλισμένοι» και «καλά ενημερωμένοι». Σύμφωνα με όσα ανέφερε στα μέσα ενημέρωσης, οι δράστες φορούσαν κράνη, γάντια και εξοπλισμό, ενώ είχαν μαζί τους «ηλεκτρικό μαχαίρι και σιδηροπρίονο». Με τα εργαλεία αυτά κατάφεραν να κόψουν τον φράχτη και να μπουν στους κήπους του μουσείου.

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Ο Μασόν ανέφερε ότι από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται πως οι δράστες έκοψαν τις κατασκευές που συγκρατούσαν τα κάδρα των έργων, προτού τα αφαιρέσουν και τραπούν σε φυγή.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι δύο από τους πίνακες εγκαταλείφθηκαν στους κήπους του μουσείου, ενώ οι ερευνητές εντόπισαν δύο τσάντες με φερμουάρ, οι οποίες ενδέχεται να ανήκουν στους δράστες.

Το σημείο από όπου μπήκαν οι δράστες στον κήπο του μουσείου κόβοντας το συρματόπλεγμα δείχνουν φωτογραφίες του Reuters:

REUTERS/Manon Cruz

REUTERS/Manon Cruz



Το BBC, επικαλούμενο τη γαλλική εφημερίδα Nice-Matin, αναφέρει ότι οι κλέφτες έκοψαν το συρματόπλεγμα για να μπουν μέσα στο μουσείο. Κατά την ίδια πηγή, φέρονται να επέλεξαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ώστε να εκμεταλλευτούν την αλλαγή της βάρδιας του προσωπικού ασφαλείας.

REUTERS/Manon Cruz

REUTERS/Manon Cruz

«Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε στις 05:48 (τοπική ώρα, 06:48 ώρα Ελλάδας). Στις 05:53, δηλαδή πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική αστυνομία βρισκόταν επιτόπου», διευκρίνισε ο ακροδεξιός δήμαρχος της πόλης ο οποίος πρόσθεσε πως «το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να πλήττεις μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ.

Οι δράστες εντοπίστηκαν από τις κάμερες της πόλης και καταδιώχθηκαν από τις αστυνομικές δυνάμεις. Κατάφεραν, ωστόσο, να διαφύγουν.

Κλοπή μαμούθ στο Μουσείο Ρεουνάρ στη Γαλλία / REUTERS/Manon Cruz

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, της Κυανής Ακτής ιδρύθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιερ – Ογκίστ Ρενουάρ (1841-1919). Εκτός από τους δώδεκα πίνακες στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή, όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του.

Η διάρρηξη σημειώνεται σχεδόν έναν χρόνο μετά την πολύκροτη κλοπή κοσμημάτων από το Μουσείο του Λούβρου στο κέντρο του Παρισιού, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας των γαλλικών μουσείων και της προστασίας των καλλιτεχνικών συλλογών τους.