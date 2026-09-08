Ο πρίγκιπας Τζορτζ έφτασε στο Κολέγιο Ίτον – Χαμογελαστός στο πλευρό του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, βίντεο και φωτογραφίες

Χαμογελαστός, ευδιάθετος κι έχοντας στο πλευρό τους γονείς του πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον πέρασε τις πύλες του Κολεγίου Ίτον ο πρίγκιπας Τζορτζ, ακολουθώντας τα βήματα τόσο του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ ο οποίος αποφοίτησε από το ιστορικό σχολείο του Μπέρκσαϊρ, όσο και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι. Η σημερινή είναι η πρώτη του μέρα στο νέο του σχολείο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν κομψά ντυμένος με σκούρο κοστούμι, ενώ η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα κομψό, αέρινο πράσινο φόρεμα και ψηλοτάκουνα, κρατώντας μια μεγάλη ομπρέλα. Ο Γουίλιαμ ήταν ο πρώτος που έδωσε το χέρι στον διευθυντή του σχολείου, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο πρίγκιπας Τζορτζ, επίσης ντυμένος με κοστούμι, με την Κέιτ Μίντλετον να στέκεται διακριτικά λίγο πιο πίσω.

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Ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει ως εσωτερικός στο ελίτ ιδιωτικό ίδρυμα, από τα έδρανα του οποίου έχουν αναδειχθεί 20 πρωθυπουργοί της χώρας και όπου τα ετήσια δίδακτρα αγγίζουν τις 65.000 λίρες. Ως πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ο Τζορτζ είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Σύμφωνα με το ΒΒC, το σχολείο διαθέτει 25 εστίες, σε καθεμία από τις οποίες φιλοξενούνται περίπου 55 μαθητές, υπό την επίβλεψη προσωπικού που διαμένει εκεί, με επικεφαλής τον υπεύθυνο της εστίας.