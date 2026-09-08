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Ο πρίγκιπας Τζορτζ έφτασε στο Κολέγιο Ίτον – Χαμογελαστός στο πλευρό του Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, βίντεο και φωτογραφίες

Ο πρίγκιπας Τζορτζ στο Ίτον
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Χαμογελαστός, ευδιάθετος κι έχοντας στο πλευρό τους γονείς του πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον πέρασε τις πύλες του Κολεγίου Ίτον ο πρίγκιπας Τζορτζ, ακολουθώντας τα βήματα τόσο του πατέρα του, πρίγκιπα Γουίλιαμ ο οποίος αποφοίτησε από το ιστορικό σχολείο του Μπέρκσαϊρ, όσο και του θείου του, πρίγκιπα Χάρι. Η σημερινή είναι η πρώτη του μέρα στο νέο του σχολείο.

Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ ήταν κομψά ντυμένος με σκούρο κοστούμι, ενώ η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε ένα κομψό, αέρινο πράσινο φόρεμα και ψηλοτάκουνα, κρατώντας μια μεγάλη ομπρέλα. Ο Γουίλιαμ ήταν ο πρώτος που έδωσε το χέρι στον διευθυντή του σχολείου, ενώ αμέσως μετά ακολούθησε ο πρίγκιπας Τζορτζ, επίσης ντυμένος με κοστούμι, με την Κέιτ Μίντλετον να στέκεται διακριτικά λίγο πιο πίσω.

Ο 13χρονος πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει ως εσωτερικός στο ελίτ ιδιωτικό ίδρυμα, από τα έδρανα του οποίου έχουν αναδειχθεί 20 πρωθυπουργοί της χώρας και όπου τα ετήσια δίδακτρα αγγίζουν τις 65.000 λίρες. Ως πρωτότοκος γιος του πρίγκιπα της Ουαλίας Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον, ο Τζορτζ είναι δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Σύμφωνα με το ΒΒC, το σχολείο διαθέτει 25 εστίες, σε καθεμία από τις οποίες φιλοξενούνται περίπου 55 μαθητές, υπό την επίβλεψη προσωπικού που διαμένει εκεί, με επικεφαλής τον υπεύθυνο της εστίας.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ θα φοιτήσει στο περίφημο κολέγιο Ίτον / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS
Η Κέιτ Μίντελτον με τον πρίγκιπα Τζορτζ για την πρώτη του μέρα στο σχολείο / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Παράλληλα, το κολέγιο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την οικογενειακή κατοικία του πρίγκιπα στο Γουίνδσορ.

«Ορισμένα παιδιά προσαρμόζονται αμέσως στη ζωή του οικοτροφείου σαν το ψάρι στο νερό, ενώ άλλα χρειάζονται λίγο χρόνο για να εγκλιματιστούν», αναφέρει ο σχολικός οδηγός Good Schools για το Ίτον σημειώνοντας, ότι το σχολείο παρέχει σε κάθε μαθητή το δικό του προσωπικό δωμάτιο.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ περνάει τις πύλες του Ίτον / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Η Μέλανι Σάντερσον, διευθύντρια σύνταξης του σχολικού οδηγού, δήλωσε ότι το Ίτον διαθέτει «εντυπωσιακές εγκαταστάσεις και τεράστιες εκτάσεις».

Χαμογελαστοί Γουίλιαμ και Κέιτ / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS
Το ιστορικό σχολείο, το οποίο συγκαταλέγεται στα πιο διάσημα και ακριβά της Βρετανίας, έχει ετήσια δίδακτρα που αγγίζουν τις 63.000 λίρες και αποτελεί παραδοσιακή επιλογή για μέλη της βρετανικής ελίτ / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Όπως υπογράμμισε: «Παρά τα ιστορικά του κτίρια, πρόκειται για ένα σύγχρονο σχολείο με προοδευτική νοοτροπία. Οι περισσότεροι 13χρονοι που φτάνουν εκεί τον Σεπτέμβριο δεν μπορούν να γνωρίζουν τι τους επιφυλάσσει η ενηλικίωση. Ο πρίγκιπας Τζορτζ ωστόσο, έχει μπροστά του μια πολύ συγκεκριμένη πορεία. Οι γονείς του, έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα στα κορυφαία σχολεία, έκριναν, ότι η εκπαίδευση στο Ίτον αποτελεί την καλύτερη προετοιμασία για τις υποχρεώσεις ενός σύγχρονου μέλους της βασιλικής οικογένειας».

Το Κολέγιο Ίτον / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Μεταξύ των πολιτικών που φοίτησαν στο Ίτον είναι ο Λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Κουάζι Κουάρτενγκ και ο Σερ Τζέικομπ Ρις-Μογκ.

Τελευταίες συμβουλές της Κέιτ Μίντλετον στον πρωτότοκο γιο της πρίγκιπα Τζορτζ / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Στους διάσημους αποφοίτους του σχολείου περιλαμβάνονται επίσης οι ηθοποιοί Έντι Ρέντμεϊν, Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιμιαν Λιούις και Τομ Χίντλστον.

«Χάρηκα πραγματικά το γεγονός ότι μπορούσα να κυκλοφορώ στο Κολέγιο Ίτον απλώς ως ένας ακόμα μαθητής», είχε δηλώσει το 2000 σε συνέντευξή του ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

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