Κόσμος

Λίβανος: Ρεπόρτερ τραυματίστηκε σε live μετάδοση από ισραηλινό χτύπημα – Βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης

Σταθερή η κατάσταση της υγείας του - Μαζί με τον κάμεραμαν του μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Sheikh Ragheb Harb»
Ρεπόρτερ
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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ακόμη δύο μέλη τηλεοπτικού συνεργείου στον Λίβανο μετά τον τραυματισμό τους σε ισραηλινή επίθεση. Το αεροπορικό χτύπημα έγινε ενώ ο ρεπόρτερ ήταν στον αέρα, μεταδίδοντας τις πληροφορίες για τον πόλεμο.

Το σοβαρό περιστατικό έγινε το βράδυ της Κυριακής (06.09.2026) και όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, ο ανταποκριτής Αλί Σμπίμπ του τηλεοπτικού σταθμού Al-Manar, βρίσκεται στη Nαμπατίγια του Λιβάνου λόγω νέας επιδρομής που εξαπέλυσε το Ισραήλ.

Ενώ δίνει το ρεπορτάζ, ισραηλινή ρουκέτα χτυπά σχεδόν δίπλα από το τηλεοπτικό συνεργείο και η εικόνα κοκκινίζει από τη φωτιά πριν βγει το μήνυμα «κανένα σήμα».

Ο ρεπόρτερ και ο κάμεραμαν μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο «Sheikh Ragheb Harb», όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι μία από τις αεροπορικές επιθέσεις είχε ως στόχο χώρο στάθμευσης στην πόλη Ναμπατίγια, προκαλώντας μερικές ζημιές σε ορισμένα κτίρια και πυρκαγιά σε αυτοκίνητα.

Από τις 2 Μαρτίου, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στο έδαφος του Λιβάνου, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσαν με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν.

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