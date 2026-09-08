Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία: Ασφυξία δείχνουν οι ιατροδικαστικές – «Της έφραξε το στόμα και τη μύτη ή την έπνιξε στο νερό»

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, καθώς οι πρόσφατες ιατροδικαστικές εξετάσεις φαίνεται να ρίχνουν περισσότερο φως στην υπόθεση. Το κορίτσι βρέθηκε νεκρό στις 4 Ιουνίου 2026, λίγες μέρες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή του. Η δε μητέρα του είχε ήδη καταγγείλει τον βιασμό του από τον συλληφθέντα βασικό ύποπτο, από πέρυσι το καλοκαίρι.

Μέχρι σήμερα, τα ακριβή αίτια του θανάτου της 11χρονης δεν είχαν γίνει γνωστά. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του RMC, οι νέες πραγματογνωμοσύνες ανέδειξαν «σύνδρομο μηχανικής ασφυξίας» ως πιθανή εξήγηση για τον θάνατο του παιδιού που σόκαρε τη Γαλλία.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξετάσεις έδειξαν επίσης «οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια», εύρημα που είναι συμβατό με «μηχανική ασφυξία λόγω απόφραξης των αεραγωγών».

Η μικρή είχε φιμωθεί με ταινία

Σύμφωνα με ιατροδικαστική πηγή στο RMC, η οποία δεν έχει πρόσβαση στη δικογραφία, αυτό μπορεί να υποδηλώνει ανθρώπινη παρέμβαση που ενδέχεται να «έφραξε το στόμα και τη μύτη», προκαλώντας έλλειψη οξυγόνου και κατά συνέπεια ασφυξία.

Υπενθυμίζεται ότι η έρευνα είχε δείξει επίσης πως το κοριτσάκι είχε φιμωθεί με κολλητική ταινία. Η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι το σύνδρομο ασφυξίας που προκύπτει από τις πραγματογνωμοσύνες θα μπορούσε να σημαίνει και πνιγμό στο νερό.

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Ωστόσο, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, παρότι έχουν προταθεί πιθανές αιτίες θανάτου, αυτές δεν θεωρούνται ακόμη βέβαιες, καθώς αναμένεται να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες.

Καθώς οι ιατροδικαστικές έρευνες προχωρούν, ο Ζερόμ Μπαρέλα – πατέρας της καλύτερης φίλης της Λιανά και βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της που αντάλλασσε για μήνες προσωπικά μηνύματα με μία 11χρονη μαθήτρια στη Γαλλία – ενδέχεται να κληθεί εκ νέου να καταθέσει και να αντιμετωπίσει τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο στο σπίτι του είχαν κατασχεθεί διάφορα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με τον θάνατο της μικρής.

Ο ίδιος αρνείται σταθερά τις κατηγορίες που του αποδίδονται, τόσο για τη δολοφονία όσο και για τον βιασμό του παιδιού.

Η 11χρονη Λιανά εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου 2026 στη Φλεουράνς, στο νομό Ζερ της Γαλλίας. Στις 4 Ιουνίου βρέθηκε το πτώμα της σε κοντινή απόσταση, σε μια αγροτική έκταση. Ο κύριος ύποπτος, ένας 41χρονος άνδρας που είχε ήδη καταγγελθεί για διάφορα άλλα αδικήματα, μεταξύ αυτών βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, και του οποίου η κόρη ήταν φίλη με τη Λιανά, κατηγορήθηκε για απαγωγή και παράνομη κράτηση και τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση.

Η υπόθεση του θανάτου και της κακοποίησης της 11χρονης προκάλεσε έντονη κοινωνική κατακραυγή στη Γαλλία, καθώς έκθεση έκανε λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες στη λειτουργία της δικαιοσύνης στην υπόθεση.