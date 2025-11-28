Κόσμος

Δίχρονη πάλευε για τη ζωή της ενώ ο πατέρας έβλεπε πορνό: Τα σοκαριστικά αποτυπώματά της στο τζάμι του αυτοκινήτου

Η 2χρονη είχε μείνει στο αυτοκίνητο για σχεδόν 3,5 ώρες στους 43°C - Αυτοκτόνησε στη φυλακή ο πατέρας
Σοκαριστική φωτογραφία με τα αποτυπώματα του μικρού χεριού στο τζάμι
Σοκαριστική φωτογραφία με τα αποτυπώματα του μικρού χεριού στο τζάμι

Δεν χωράει ανθρώπινος νους την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην πόλη Μαράνα, της Αριζόνα: μια δίχρονη πάλευε για τη ζωή της μέσα στο αυτοκίνητο σε θερμοκρασίες 43°C ενώ ο ίδιος της ο πατέρας βρισκόταν στο σπίτι, βλέποντας πορνό και παίζοντας βιντεοπαιχνίδια. Η μικρή Parker Scholtes άφησε τα αποτυπώματά της στο τζάμι του αυτοκινήτου, σημάδια από την απελπισμένη προσπάθεια να σωθεί. Η εικόνα – γροθιά στο στομάχι.

Το δίχρονο κορίτσι βρέθηκε αναίσθητο από τη μητέρα της, Έρικα, όταν επέστρεψε στο σπίτι στη Αριζόνα. Η 2χρονη είχε μείνει στο αυτοκίνητο για σχεδόν 3,5 ώρες. Η μικρή είχε αποκοιμηθεί στο αμάξι και ο πατέρας της σκέτφτηκε να της δώσει «30 λεπτά παραπάνω ύπνο» αλλά έχασε την αίσθηση του χρόνου.

Πήγε στο σπίτι, όπου σύμφωνα με τη Mirror, ήπιε μπύρα, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και έβλεπε πορνό.

Η δίχρονη Parker Scholtes
Η δίχρονη Parker Scholtes

Τα αποτυπώματα της μικρής στο πίσω παράθυρο δείχνουν την απεγνωσμένη προσπάθειά της να σωθεί. Κάτω από τα πόδια της βρέθηκαν ένα iPad με ροζ θήκη και δύο ροζ παιδικά σανδάλια.

Η Parker ήταν δεμένη στο μπροστινό κάθισμα αυτοκινήτου, αλλά μπόρεσε να φτάσει μέχρι το πίσω παράθυρο, αφήνοντας τα αποτυπώματά της στο τζάμι.

Σοκαριστική φωτογραφία με τα αποτυπώματα του μικρού χεριού στο τζάμι
Σοκαριστική φωτογραφία με τα αποτυπώματα του μικρού χεριού στο τζάμι

Ο Christopher, πατέρας τεσσάρων παιδιών, κατηγορήθηκε για φόνο και αναμενόταν να εκτίσει ποινή 20 έως 30 ετών. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν τη δίκη, αυτοκτόνησε μέσα στη φυλακή.

Κόσμος
