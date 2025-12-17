DJ Warras: Δολοφονήθηκε ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ στο κέντρο του Γιοχάνεσμπουργκ

Σοκ έχει προκαλέσει στο Γιοχάνεσμπουργκ η είδηση ότι ο DJ Warras, δημοφιλής ραδιοφωνικός παραγωγός και DJ, δολοφονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο κέντρο της πόλης.

Ο 40χρονος Γουόρικ Στοκ, γνωστός στο κοινό ως DJ Warras, έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων κοντά στο Carlton Centre, μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές του Γιοχάνεσμπουργκ. σύμφωνα με το BBC. Όπως αναφερει η αστυνομία, τρεις ύποπτοι τον πλησίασαν αφού είχε σταθμεύσει το όχημά του, ένας από αυτούς άνοιξε πυρ και στη συνέχεια οι δράστες διέφυγαν πεζοί.

Οι αρχές ανέφεραν ότι τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν αδιευκρίνιστα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία σύλληψη. Από το σημείο περισυνελέγησαν κάλυκες, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας φέρεται να καταγράφει έναν άνδρα με ράστα, ντυμένο με στολή που έμοιαζε με στολή εταιρείας ασφαλείας, να πυροβολεί το θύμα πριν τραπεί σε φυγή.

Ο 40χρονος DJ προσπάθησε να απομακρυνθεί αφού τραυματίστηκε, αλλά κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο πέρα, σύμφωνα με την αστυνομία. Στην κατοχή του βρέθηκε νόμιμο όπλο, το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί, ενώ δεν διαπιστώθηκε αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων.

Λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία, ο DJ βρισκόταν σε κτίριο της περιοχής επιβλέποντας εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας. Το ακίνητο είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, καθώς φερόταν να έχει καταληφθεί από αγνώστους.

Η είδηση του θανάτου του DJ και πατέρα τριών παιδιών προκάλεσε κύμα συγκίνησης στη Νότια Αφρική. Ο Στοκ ήταν γνωστός ως ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, podcaster. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλειας και της διαχείρισης ακινήτων.

Η δολοφονία του DJ Warras έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Νότια Αφρική συνεχίζει να καταγράφει από τα υψηλότερα ποσοστά ανθρωποκτονιών παγκοσμίως.