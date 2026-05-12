Πακιστάν: Στους 10 οι νεκροί από τη μεγάλη έκρηξη βόμβας σε αγορά

Η έκρηξη βόμβας σε πολυπληθή αγορά στο βορειοδυτικό Πακιστάν στοίχισε σήμερα (12.0.2026) τη ζωή σε 10 ανθρώπους και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Η έκρηξη της βόμβας στο παζάρι της Ναουράνγκ στο Πακιστάν, προκάλεσε πανικό τους δρόμους καθώς ο κόσμος έσπευδε να βοηθήσει τους τραυματίες και τα ασθενοφόρα προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σημείο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η επίθεση αυτή απειλεί να πυροδοτήσει εκ νέου τις συγκρούσεις με το γειτονικό Αφγανιστάν. Το Σάββατο (09.05.2026), στην κοντινή περιοχή Μπάνου, 15 αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους όταν καμικάζι βομβιστής πυροδότησε όχημα παγιδευμένο με εκρηκτικά σε σημείο ελέγχου της αστυνομίας και κατόπιν άλλοι εξτρεμιστές άνοιξαν πυρ εναντίον του προσωπικού της.

Το Πακιστάν κατηγόρησε για την επίθεση του σαββατοκύριακου μαχητές που έχουν ως έδρα τους το Αφγανιστάν και προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία προς την Καμπούλ.

LAKKI MARWAT:Explosion rocks Sarai Naurang Bazaar,killing 9 people, including 2 police personnel,more than 20 injured.Explosive material was fitted in a rickshaw.The situation remains tense as the injured are being shifted to hospitals.#Pakistan #Terro @RSF_fr @samanthaleaning pic.twitter.com/P4wjoVvIss — Watch Dog (@Pirzada) May 12, 2026

It threatens to reignite tensions between the Pakistan and Taliban pic.twitter.com/3d7a0BuZl4 — Resonant News(@Resonant_News) May 12, 2026

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα (12.05.2026) ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι «αβάσιμοι».

«Το Ισλαμικό Εμιράτο για άλλη μια φορά ξεκαθαρίζει τη θέση του ότι το αφγανικό έδαφος δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά οποιασδήποτε χώρας και σε κανένα δεν θα επιτραπεί να διεξάγει δραστηριότητες που θα έπλητταν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», δήλωσε σε ανακοίνωση ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουζάχιντ.