Σε δίκη το Netflix: Το Τέξας μηνύει τον γίγαντα του streaming για «κατασκοπεία» σε παιδιά και ενήλικες

Σοβαρές κατηγορίες κατά του Netflix περιλαμβάνει η αγωγή που υπέβαλε ο υπουργός Δικαιοσύνης του Τέξας κατηγορώντας την εταιρεία streaming ότι συλλέγει δεδομένα που ανήκουν σε παιδιά και ενήλικες στην αμερικανική πολιτεία χωρίς τη συγκατάθεσή τους και ότι χρησιμοποιεί «εθιστικό» σχεδιασμό για να τους κρατά καθηλωμένους.

Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, κατηγόρησε το Netflix για «κατασκοπεία» εις βάρος των πολιτών, λέγοντας ότι «καταγράφει και εκμεταλλεύεται οικονομικά δισεκατομμύρια» πληροφορίες σχετικά με το πώς συμπεριφέρονται οι χρήστες στην πλατφόρμα, παρά το γεγονός ότι υποστήριζε το αντίθετο.

«Κάθε αλληλεπίδραση στην πλατφόρμα έγινε ένα σημείο δεδομένων που αποκάλυπτε πληροφορίες για τον χρήστη», ανέφερε το γραφείο του.

Το Netflix απέρριψε τους ισχυρισμούς και δηλώνει ότι θα τους προσβάλει στο δικαστήριο, σύμφωνα με δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Reuters.

«Με σεβασμό προς τη σπουδαία πολιτεία του Τέξας και τον Γενικό Εισαγγελέα Πάξτον, αυτή η αγωγή στερείται ουσίας και βασίζεται σε ανακριβείς και διαστρεβλωμένες πληροφορίες», δήλωσε εκπρόσωπος του Netflix στο ειδησεογραφικό πρακτορείο.

«Το Netflix λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ιδιωτικότητα των μελών μας και συμμορφώνεται με τους νόμους περί προστασίας της ιδιωτικότητας και των δεδομένων παντού όπου δραστηριοποιούμαστε».

Το BBC επικοινώνησε με το Netflix για σχόλιο.

«Όταν βλέπετε Netflix, το Netflix βλέπει εσάς», αναφέρει η καταγγελία που κατατέθηκε τη Δευτέρα από τον εισαγγελέα του Τέξας.