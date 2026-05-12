Τραμπ: Τρολάρει και απειλεί το Ιράν με φωτογραφίες AI από αμερικανικές επιθέσεις σε drones και ταχύπλοα

Με την πολύτιμη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θέλησε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μήνυμα στο Ιράν, ενώ προσπαθεί να δείξει με αναρτήσεις στο Truth Social την τεχνολογική και στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε δύο φωτογραφίες στις οποίες ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 Reaper βομβαρδίζει ταχύπλοια σκάφη επίθεσης που χρησιμοποιεί το Ιράν κυρίως στα Στενά του Ορμούζ αλλά και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που καταρρίπτει ιρανικό drone με αντιαεροπορικό λέιζερ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε και ένα γράφημα με το οποίο θέλει να υπερασπιστεί την πολεμική του εκστρατεία εναντίον την Τεχεράνης για να καθησυχάσει το MAGA κίνημα στο εσωτερικό των ΗΠΑ και το αφήγημα των «αέναων πολέμων» στους οποίους εμπλέκονται οι ΗΠΑ.

President Donald J. Trump has posted a couple not so subtle messages to Iran to Truth Social this morning. pic.twitter.com/Aii5xE8Nc7 — OSINTdefender (@sentdefender) May 12, 2026

Βέβαια, ο Τραμπ συγκρίνει τον πόλεμο κατά του Ιράν με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο της Κορέας, ακόμα και τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, στην προσπάθειά του να επιχειρηματολογήσει ότι οι έξι βδομάδες εχθροπραξιών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν – προφανώς – μικρότερη διάρκεια.

US President Donald Trump shares a chart on Truth Social comparing the length of major US wars, highlighting the Iran conflict as a “6-week excursion” versus Afghanistan at 543 weeks and Iraq at 457 weeks. pic.twitter.com/DTLLEHZl8E — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 12, 2026

Το γεγονός όμως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το θράσος να βάζει στην ίδια κατηγορία και να συγκρίνει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ή έστω τον εμφύλιο των ΗΠΑ, με την επιχείρηση «Επική Οργή», δείχνει τον υπεραπλουστευτικό τρόπο σκέψης του Ντόναλντ Τραμπ.