Τραμπ: Τρολάρει και απειλεί το Ιράν με φωτογραφίες AI από αμερικανικές επιθέσεις σε drones και ταχύπλοα

Αμερικανικό πλοίο καταρρίπτει ιρανικό drone με λέιζερ και μη επανδρωμένο αεροσκάφος των ΗΠΑ βομβαρδίζει ιρανικά ταχύπλοα στις αναρτήσεις του
Ο Ντόναλντ Τραμπ / EPA / AARON SCHWARTZ / POOL
Με την πολύτιμη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θέλησε ο Ντόναλντ Τραμπ να στείλει μήνυμα στο Ιράν, ενώ προσπαθεί να δείξει με αναρτήσεις στο Truth Social την τεχνολογική και στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ έναντι της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε δύο φωτογραφίες στις οποίες ένα αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 Reaper βομβαρδίζει ταχύπλοια σκάφη επίθεσης που χρησιμοποιεί το Ιράν κυρίως στα Στενά του Ορμούζ αλλά και ένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο που καταρρίπτει ιρανικό drone με αντιαεροπορικό λέιζερ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε και ένα γράφημα με το οποίο θέλει να υπερασπιστεί την πολεμική του εκστρατεία εναντίον την Τεχεράνης για να καθησυχάσει το MAGA κίνημα στο εσωτερικό των ΗΠΑ και το αφήγημα των «αέναων πολέμων» στους οποίους εμπλέκονται οι ΗΠΑ.

Βέβαια, ο Τραμπ συγκρίνει τον πόλεμο κατά του Ιράν με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον πόλεμο της Κορέας, ακόμα και τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο, στην προσπάθειά του να επιχειρηματολογήσει ότι οι έξι βδομάδες εχθροπραξιών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν – προφανώς – μικρότερη διάρκεια.

 

Το γεγονός όμως ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει το θράσος να βάζει στην ίδια κατηγορία και να συγκρίνει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ή έστω τον εμφύλιο των ΗΠΑ, με την επιχείρηση «Επική Οργή», δείχνει τον υπεραπλουστευτικό τρόπο σκέψης του Ντόναλντ Τραμπ.

