Κόσμος

Δολοφονία 39χρονης μητέρας στις ΗΠΑ: Συνελήφθη ο σύζυγός της 15 μήνες μετά την εξαφάνισή της

Ακόμα αναζητείται η σορός της άτυχης γυναίκας - Την δολοφόνησε για να μην καταθέσει ότι την κακοποιούσε
Ζευγάρι
Το ζευγάρι Photo / Facebook/NikkiCheng McCain

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως της υπόθεσης δολοφονίας μίας 39χρονης μητέρας στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του συζύγου της γυναίκας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της, καθώς όπως φαίνεται ήθελε να την αποτρέψει από το να καταθέσει εναντίον του σε δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία.

«Πιστεύουμε ότι ο Τάιλερ ΜακΚέιν δολοφόνησε τη σύζυγό του, Νίκι ΜακΚέιν, για να την εμποδίσει να καταθέσει στην υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Εισαγγελέας της Κομητείας Σάστα, Στέφανι Α. Μπρίτζετ.

Η Σάιλι-ΜακΚέιν δηλώθηκε ως αγνοούμενη στις 18 Μαΐου 2024 από την οικογένειά της, λίγες μόλις ημέρες αφότου είχε στείλει μήνυμα σε αγαπημένα της πρόσωπα για τα σχέδιά της να χωρίσει μετά από 15 χρόνια γάμου, επειδή η συνεχιζόμενη κακοποίηση την έκανε να φοβάται για τη ζωή της, σύμφωνα με τις αρχές.

Το όχημά της βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στις 24 Μαΐου 2024, κοντά στα όρια των κομητειών Σάστα και Τεχάμα στη Βόρεια Καλιφόρνια – περίπου 45 λεπτά από το σπίτι του ζευγαριού. Αίμα που βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο επιβεβαιώθηκε ότι ανήκε στη Νίκι.

Η σορός της δεν έχει εντοπιστεί, αλλά η υπόθεση εξαφάνισης της, ερευνήθηκε ως ανθρωποκτονία τον Μάρτιο.

Γυναίκα
Η δολοφονημένη γυναίκα Photo / Facebook/NikkiCheng McCain

Ο σύζυγός της, Τάιλερ ΜακΚέιν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία, επιβεβαρυμένη με το ότι είχε την πρόθεση να αποτρέψει την κατάθεση μαρτυρίας.

Η πολιτεία προσθέτει επίσης κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία σχετικά με επίθεση του 2023, οι οποίες είχαν αποσυρθεί μετά την εξαφάνιση της Σάιλι-ΜακΚέιν.

Αρχικά εκείνος είχε δηλώσει αθώος για το κακούργημα ενδοοικογενειακής βίας, ισχυριζόμενος ότι τα τραύματά της προέρχονταν από καβγά με κάποιον άλλον.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Post οι κατηγορίες περιλαμβάνουν και παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου αλλά και πλαστογραφία.

Είναι η πρώτη φορά που η κομητεία Σάστα δικάζει υπόθεση ανθρωποκτονίας χωρίς να έχει βρεθεί η σορός, δήλωσε η Μπρίτζετ.

 

Ο κατηγορούμενος, κρατείται χωρίς δυνατότητα καταβολής εγγύησης.

Οι αρχές έχουν προσφέρει αμοιβή έως και 30.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της σορού της Σάιλι-ΜακΚέιν.

Κόσμος
