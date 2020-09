Έχασε τα χέρια της ως μωρό από μηνιγγίτιδα αλλά σήμερα στα 14 η Tilly Lockey έχει δική της εκπομπή στη βρετανική τηλεόραση.

Μάλιστα, η Tilly Lockey από το Ντάραμ θα είναι οικοδέσποινα με καλεσμένους διασημότητες και πολιτικούς. “Είναι η μόνη εκπομπή στον κόσμο όπου τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να έχουν λόγο για τα μεγάλα ζητήματα και να λένε τη γνώμη τους”, λέει η 14χρονη παρουσιάστρια.

Meet our new recruit to the FYI gang – Tilly ! @GiveTillyaHand We met her when we reported on her amazing bionic arms and love her so much she is now joining the gang to help us investigate the big issues on the news for and by kids on Sky Kids & https://t.co/mkeceVjWbF pic.twitter.com/yTwKD3QDc0