Δυο μέλη της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο – «Το ζώο που άνοιξε πυρ θα το πληρώσει ακριβά» λέει ο Τραμπ για τον δράστη που συνελήφθη

Δύο μέλη της Εθνοφρουράς τραυματίστηκαν σήμερα Τετάρτη 26 Νοεμβρίου από τα πυρά ενόπλου στην Ουάσινγκτον, λίγα τετράγωνα μακριά από τον Λευκό Οίκο.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, μέλη της Εθνοφρουράς και πράκτορες του FBI απέκλεισαν την περιοχή κοντά στον Λευκό Οίκο και συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Δυτικής Βιρτζίνιας, ωστόσο λίγο αργότερα με νέα ανάρτηση είπε πως υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ μετέδωσαν αρχικά την είδηση του θανάτου των δύο στρατιωτών, ωστόσο στη συνέχεια ανασκεύασαν και κάνουν λόγο για τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση.

Ο επικεφαλής του FBI, Κας Πατέλ, είπε ότι οι δύο στρατιώτες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση και ζήτησε από όλους να είναι προσεκτικοί στις πληροφορίες που μεταδίδουν.

Ο δράστης πλησίασε τους εθνοφύλακες με σκοπό να τους πυροβολήσει, πυροβολώντας πρώτα έναν από τους φρουρούς που βρισκόταν σε απόσταση λίγων μέτρων, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Μία πηγή ανέφερε ότι ο ύποπτος πυροβόλησε στη συνέχεια τον άλλο φρουρό που προσπάθησε να κρυφτεί πίσω από ένα στέγαστρο στάσης λεωφορείου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την αποστολή ακόμη 500 στρατιωτών της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος θα υποβάλλει και επίσημα το αίτημα στον Υπουργό Στρατού.

«Αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την ομορφιά της Ουάσινγκτον», δήλωσε.

Με ανακοίνωση του κυβερνήτη της πολιτείας της Δυτικής Βιρτζίνια, επιβεβαιώθηκε ο θάνατος των δύο τραυματιών.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και τα δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσινγκτον DC έχουν πεθάνει από τα τραύματά τους. Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους.

Είμαστε σε συνεχή επαφή με τις ομοσπονδιακές αρχές καθώς η έρευνα συνεχίζεται. Όλη η πολιτεία μας πενθεί μαζί με τις οικογένειές τους, τους αγαπημένους τους και την κοινότητα της Εθνοφρουράς. Η Δυτική Βιρτζίνια δεν θα ξεχάσει ποτέ την υπηρεσία και τη θυσία τους και θα απαιτήσουμε πλήρη λογοδοσία για αυτή την φρικτή πράξη», ανέφερε η αρχική ανακοίνωση.

Ένας εκπρόσωπος της δημάρχου Muriel Bowser δήλωσε νωρίτερα ότι οι τοπικοί ηγέτες παρακολουθούν ενεργά την κατάσταση. «Η Μυστική Υπηρεσία με ενημέρωσε ότι δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς μόλις πυροβολήθηκαν κοντά στο Λευκό Οίκο», έγραψε στο X. Μοιράστηκε επίσης μια φωτογραφία στην οποία φαίνεται έντονη αστυνομική παρουσία στους δρόμους.

BREAKING — massive police and National Guard presence at Farragut West metro station. A block from White House. pic.twitter.com/Hz2wjjWa6d — Jay O’Brien (@jayobtv) November 26, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας φερόμενος ως δράστης έχει ήδη συλληφθεί από τις αμερικανικές αρχές.

Ένας ύποπτος που φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον των Εθνοφρουρών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι των υπηρεσιών επιβολής του νόμου στο CBS News. Η κατάσταση της υγείας του υπόπτου είναι άγνωστη προς το παρόν.

BREAKING: Two members of the National Guard have been shot in Washington D.C. near The White House, conditions are currently unknown and the shooter is on the loose.



Incitement of attacks on military and law enforcement must end.

pic.twitter.com/A9IGqedp82 — America (@america) November 26, 2025

Το Τμήμα της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι ο τόπος του εγκλήματος ασφαλίστηκε και ότι ένας ύποπτος έχει συλληφθεί.

Footage of the scene where two national guards men have been sh0t in Washington DC pic.twitter.com/y8IWJCHZeo — Sarah Fields (@SarahisCensored) November 26, 2025

Ο πρόεδρος Donald Trump βρισκόταν στο γήπεδο γκολφ του στο West Palm Beach όταν σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για τους πυροβολισμούς. «Ο Λευκός Οίκος γνωρίζει και παρακολουθεί ενεργά αυτήν την τραγική κατάσταση», ανέφερε η Κάρολαιν Λέβιτ σε ανακοίνωσή της.

Λίγο μετά τις 22:00 (ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε μία ανάρτηση στο Truth Social, επιβεβαιώνοντας και καταδικάζοντας το περιστατικό.

«Το ζώο που πυροβόλησε τους δύο φρουρούς της Εθνοφρουράς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά και βρίσκονται τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία, είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Ο Θεός να ευλογεί την Εθνοφρουρά μας, καθώς και όλους τους στρατιωτικούς και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά σπουδαίοι άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ δήλωσε ότι δύο μέλη της Εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν. «Παρακαλώ προσευχηθείτε μαζί μου για τους δύο Εθνοφρουρούς που πυροβολήθηκαν πριν από λίγο στην Ουάσινγκτον», δήλωσε. «Το DHS συνεργάζεται με τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για τη συλλογή περισσότερων πληροφοριών», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες στρατιώτες της Εθνοφρουράς διατάχθηκαν για πρώτη φορά στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Αύγουστο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέπτυξε δυνάμεις στην πόλη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης καταστολής του εγκλήματος.

Η ανάπτυξη, η οποία έχει υποβληθεί σε νομικές προσφυγές, έχει παραταθεί πολλές φορές και επί του παρόντος έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Δυνάμεις της Εθνοφρουράς έχουν αποσταλεί σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του Σικάγο, του Λος Άντζελες και του Πόρτλαντ στο Όρεγκον, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ρεπουμπλικανού προέδρου.

Συναγερμός για λόγους ασφαλείας σήμανε εξάλλου στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όπου καθηλώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα όλα τα αεροσκάφη, σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Η λειτουργία του αεροδρομίου έχει αποκατασταθεί πλέον, χωρίς να διευκρινίζεται εάν το συμβάν συνδέεται με το επεισόδιο κοντά στον Λευκό Οίκο.