Δύο νεκροί σε ναρκόπλοιο μετά από αμερικανικό χτύπημα στον Ειρηνικό

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας
Δύο νεκροί σε ναρκόπλοιο μετά από αμερικανικό χτύπημα στον Ειρηνικό

Δυο νεκρούς σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον σκάφους στον Ειρηνικό Ωκεανός που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (13.04.2026) ο αμερικανικός στρατός, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 170 τον απολογισμό των νεκρών στην εκστρατεία που διεξάγει από τον Σεπτέμβριο 2025.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές στον Ειρηνικό και στην Καραϊβική που παρουσιάζει ως μέρος του «πολέμου» εναντίον καρτέλ που διακινούν ναρκωτικά -είχε χαρακτηρίσει πολλές συμμορίες «τρομοκρατικές» οργανώσεις από νωρίτερα πέρυσι.

Το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση») διαβεβαίωσε μέσω X ότι το μικρό σκάφος που χτυπήθηκε «επιδιδόταν σε διακίνηση ναρκωτικών», παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο που απαθανατίζει την καταστροφή του.

Η Ουάσιγκτον ουδέποτε έχει παρουσιάσει κάποια αδιάσειστη απόδειξη ότι τα σκάφη που μπήκαν στο στόχαστρο ενέχονταν πράγματι σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Η νομιμότητα της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας σε διεθνή ή ξένα χωρικά ύδατα αμφισβητείται εντός και εκτός χώρας. Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ μιλούν για εξωδικαστικές δολοφονίες.

