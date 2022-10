Γεμάτο κορονοϊό είναι το κρουαζιερόπλοιο Coral Princess το πρώτο μεγάλο σκάφος αυτού του είδους που μπήκε στα ύδατα της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας μετά από δυο χρόνια.

Το κρουαζιερόπλοιο, με χωρητικότητα περίπου 2.000 επιβατών, επρόκειτο να κάνει διάφορους σταθμούς σε λιμάνια της πολιτείας της Δυτικής Αυστραλίας προτού επιστρέψει στο Σίδνεϊ τον Νοέμβριο.

Εκπρόσωπος της υπηρεσίας Υγείας της πολιτείας διευκρίνισε ότι οι διαγνώσεις έγιναν με εξετάσεις πάνω στο σκάφος, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The West Australian, τα κρούσματα πάνω στο πλοίο πιστεύεται πως είναι γύρω στα 100.

«Η υπηρεσία Υγείας ενημερώθηκε» για τα κρούσματα και η κρίση αντιμετωπίζεται «από τη διαχειρίστρια του πλοίου βάσει του σχεδίου της για τon korono:i;o», είπε ο εκπρόσωπός της

I hadn’t realised at first that the infected passengers and crew are just shut in their cabins, while the rest of the cruise carries on, including disembarking in multiple destinations. There is no peak stupid. https://t.co/I1OEU72Pfm via @ABCaustralia