Δυτική Όχθη: Διεθνής κατακραυγή κατά του Ισραήλ για τα πυρά εναντίον διπλωματών – «Απαράδεκτο, απαιτούμε πειστικές εξηγήσεις»

Εξοργισμένες είναι αρκετές χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία με το απίστευτο επεισόδιο που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (21.05.2025) στην Δυτική Όχθη όταν στρατιώτες του Ισραήλ άνοιξαν πυρ εναντίον διπλωματικής αποστολής στην περιοχή της Τζενίν.

Η αντιπροσωπεία περίπου 30 διπλωματών από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων και της ΕΕ, δέχθηκε πυροβολισμούς από στρατιώτες του Ισραήλ ενώ πραγματοποιούσε επίσκεψη στη Δυτική Όχθη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πανικός και να οι ξένοι διπλωμάτες να τραπούν σε άτακτη φυγή.

Οι αντιδράσεις από το επεισόδιο αυτό είναι σφοδρές, με ευρωπαϊκές χώρες να χαρακτηρίζουν «απαράδεκτο» το γεγονός ότι Ισραηλινοί στρατιώτες τόλμησαν να βάλουν στο στόχαστρό τους αμάχους και μάλιστα διπλωματικό προσωπικό.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές και το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, στην επίσκεψη συμμετείχαν διπλωμάτες από την Κίνα, την Τουρκία, τον Καναδά, την Ιαπωνία και το Μεξικό, καθώς και από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας.

Το Παρίσι θα καλέσει για εξηγήσεις τον πρεσβευτή του Ισραήλ, μετά τα «απαράδεκτα» πυρά Ισραηλινών στρατιωτών εναντίον διπλωματών στη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, καθώς ένας από τους διπλωμάτες ήταν Γάλλος.

«Μια ομάδα που επισκεπτόταν την Τζενίν, στην οποία συμμετείχε και ένας διπλωμάτης μας, δέχτηκε πυρά από Ισραηλινούς στρατιώτες. Αυτό είναι απαράδεκτο. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ θα κληθεί για εξηγήσεις. Στηρίζουμε πλήρως τους εκπροσώπους μας επί του πεδίου και το αξιοσημείωτο έργο τους, υπό δύσκολες συνθήκες» ανέφερε ο υπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά επειδή οι διπλωμάτες «παρεξέκλιναν της εγκεκριμένης πορείας» τους, κατά την επίσκεψη που οργάνωσε η Παλαιστινιακή Αρχή στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Οποιαδήποτε απειλή κατά της ζωής διπλωματών είναι «απαράδεκτη», αντέδρασε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας. «Καλούμε το Ισραήλ να διερευνήσει αυτό το περιστατικό και να καταστήσει υπόλογους τους υπεύθυνους», τόνισε η Κάλας σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Απαιτούμε άμεση διευκρίνιση από την ισραηλινή κυβέρνηση για το τι συνέβη. Οι απειλές κατά διπλωματών είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι με ανάρτηση στο Χ.

Το ισπανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε «έντονα» τα πυρά από τον ισραηλινό στρατό κατά ξένων διπλωματών.

«Το υπουργείο διερευνά όλα όσα συνέβησαν. Στην ομάδα των διπλωματών συμμετείχε ένας Ισπανός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Είμαστε σε επαφή με άλλες εμπλεκόμενες χώρες για να δώσουμε μια κοινή απάντηση σε ό,τι συνέβη, το οποίο καταδικάζουμε έντονα», ανέφερε το ισπανικό ΥΠΕΞ σε σύντομη ανακοίνωση που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου, Μαξίμ Πρεβό, απαίτησε «πειστικές εξηγήσεις» από το Ισραήλ για το συμβάν, λέγοντας ότι τα προειδοποιητικά πυρά στόχευσαν «περίπου 20 διπλωμάτες», συμπεριλαμβανομένου ενός Βέλγου.

«Είναι καλά, ευτυχώς», είπε ο Πρεβό με ανάρτηση στο X, αναφορικά με τον Βέλγο διπλωμάτη. «Αυτοί οι διπλωμάτες πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη στην Τζενίν, έπειτα από συντονισμό με τον ισραηλινό στρατό, σε μια πομπή περίπου είκοσι σαφώς αναγνωρίσιμων οχημάτων», καταδίκασε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας.

«Αυτή η επίθεση, η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή διπλωματών, αποτελεί άλλη μια απόδειξη της συστηματικής περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το Ισραήλ», ανακοίνωσε από την πλευρά του τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι ένας διπλωμάτης από το προξενείο του στην Ιερουσαλήμ ήταν μέλος της αντιπροσωπείας.

«Η στοχοποίηση διπλωματών αποτελεί σοβαρή απειλή όχι μόνο για την ατομική ασφάλεια αλλά και για τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη που αποτελούν το θεμέλιο των διακρατικών σχέσεων», πρόσθεσε το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Επιπρόσθετα, η Αίγυπτος καταδίκασε «κατηγορηματικά» τα ισραηλινά πυρά εναντίον μιας διεθνούς αντιπροσωπείας διπλωματών «που επισκέπτονταν την Τζενίν κατόπιν πρόσκλησης του παλαιστινιακού υπουργείου Εξωτερικών».

Το Κάιρο «απαιτεί από το Ισραήλ να παράσχει όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις» σχετικά με τις συνθήκες «αυτού του περιστατικού, το οποίο αντίκειται σε όλους τους διπλωματικούς κανόνες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, λέγοντας ότι ο Αιγύπτιος πρεσβευτής στη Ραμάλα ήταν μεταξύ των μελών της αντιπροσωπείας.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να ρίξει αμέσως φως στις περιστάσεις (του συμβάντος) και να σεβαστεί το απαραβίαστο των διπλωματικών αποστολών. Αυτό θα δηλώσει και ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ στον Ισραηλινό ομόλογό του», ανέφερε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του για το συμβάν.

«Είμαι σοκαρισμένος και άναυδος από τις αναφορές ότι ο ισραηλινός στρατός άνοιξε πυρ σήμερα (Τετάρτη) κοντά σε μια ομάδα διπλωματών που επισκέπτονταν την Τζενίν, συμπεριλαμβανομένων δύο Ιρλανδών διπλωματών με έδρα τη Ραμάλα. (…) Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και το καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο», δήλωσε ο Ιρλανδός υπουργός Εξωτερικών Σάιμον Χάρις.

Ένας Δυτικός διπλωματικός αξιωματούχος, του οποίου η χώρα εκπροσωπείτο στην αντιπροσωπεία, μίλησε για «σοβαρό περιστατικό στο οποίο θα αντιδράσουμε», σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Δεν πρόκειται για “ταλαιπωρία”», είπε ο αξιωματούχος, απαντώντας στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού και στην εκδοχή του για το συμβάν, όπου εξέφρασε τη «λύπη του για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε» στους ξένους διπλωμάτες.

«Η αντιπροσωπεία παρέκκλινε από την εγκεκριμένη διαδρομή και εισήλθε σε μια περιοχή όπου δεν είχε εξουσιοδότηση να βρίσκεται», υποστήριξε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του. «Ισραηλινοί στρατιώτες που επιχειρούσαν στην περιοχή έριξαν προειδοποιητικά πυρά για να τους κρατήσουν μακριά».

BREAKING: Israeli soldiers opened fire on a European diplomatic delegation at the eastern entrance of Jenin refugee camp, West Bank. The incident occurred during an official visit. pic.twitter.com/GjbSwMWLcO

«Αυτό είναι ένα σοβαρό περιστατικό στο οποίο θα αντιδράσουμε κατάλληλα, μετά από διαβουλεύσεις με τους εταίρους μας», ανέφερε ο Δυτικός αξιωματούχος.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοργάνωσε την επίσκεψη των διπλωματών, κατηγόρησε Ισραηλινούς στρατιώτες ότι άνοιξαν πυρ με «πραγματικά πυρά» εναντίον της αντιπροσωπείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής έδωσε στη δημοσιότητα ένα σύντομης διάρκειας βίντεο που δείχνει δεκάδες άτομα, συμπεριλαμβανομένων φωτογράφων, κοντά σε ένα σημείο ελέγχου του στρατού στην Τζενίν.

Δύο άτομα που φορούν στολές του ισραηλινού στρατού φαίνονται να σημαδεύουν με όπλα την ομάδα των διπλωματών. Έπειτα ακούγονται πυροβολισμοί και η ομάδα των διπλωματών τρέχει πίσω στα αυτοκίνητά της.

Το παλαιστινιακό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του καταδίκασε την «κατάφωρη και σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου» από τις «ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις».

The IDF apologizes for firing warning shots in the air as a group of foreign diplomats visited the West Bank city of Jenin earlier today.



Still, the IDF says that the group did not follow an approved route which was agreed upon when the tour was coordinated with the army.



“When… pic.twitter.com/4YOgUvkyzq