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Δυτική Όχθη: Γαλλία, Καναδάς και Ηνωμένο Βασίλειο ανάμεσα στις χώρες που επιβάλλουν κυρώσεις στο εμπόριο με ισραηλινούς οικισμούς

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών», τονίζεται στην ανακοίνωση των χωρών αυτών
Ισραηλινοί στρατιώτες περιπολούν την περιοχή κοντά σε καταστήματα στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, στις 29 Αυγούστου 2026. REUTERS/Mussa Qawasma
Ισραηλινοί στρατιώτες περιπολούν την περιοχή κοντά σε καταστήματα στη Χεβρώνα, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη / REUTERS/Mussa Qawasma
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Δώδεκα χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Καναδά, θα επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βία εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και την επέκταση των οικισμών.

«Σήμερα, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς, η Δανία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σουηδία επιβεβαιώνουν την πρόθεσή τους να επιβάλουν κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών με οικισμούς που είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου ή και να υποστηρίξουν ευρωπαϊκούς περιορισμούς με αυτό το σκεπτικό, ή ότι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο υιοθέτησης τέτοιων περιορισμών ή άλλων μέτρων σύμφωνα με τις εθνικές τους διαδικασίες», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών αυτών.

Στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό στο X, τονίζεται ότι «ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Άντι Μπέρναμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συμφώνησαν στην ανάγκη λήψης μέτρων για την αποτροπή περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης».

«Οι ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Ο Μπαρό ανακοίνωσε επίσης τα μέτρα της Γαλλίας σε αυτό το πλαίσιο, λέγοντας πως το Παρίσι θα ξεκινήσει διαδικασία για την απαγόρευση προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Η Γαλλία πρόκειται να τερματίσει το εμπόριό της με τους ισραηλινούς οικισμούς στην Παλαιστίνη, μαζί με 11 άλλες χώρες που έχουν επίσης αναλάβει παρόμοιες δεσμεύσεις», έγραψε ο Μπαρό στο X. «Γιατί το κάνουμε αυτό; Επειδή η Δυτική Όχθη βρίσκεται κοντά σε κατάσταση να εκραγεί – υπάρχει φρενήρης επέκταση των οικισμών, μια έξαρση βίας εναντίον Παλαιστινίων από εξτρεμιστές εποίκους και τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν δεχθεί επίθεση από τις ίδιες τις ισραηλινές αρχές», πρόσθεσε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

Στην δική του ανακοίνωση μέτρων, ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Εντ Μίλιμπαντ ανακοίνωσε πως το Λονδίνο θα επιβάλει απαγόρευση εισαγωγής αγαθών από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, προσθέτοντας ότι θα εφαρμοστεί επίσης ένα ολοκληρωμένο καθεστώς κυρώσεων.

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