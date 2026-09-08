Κόσμος

Ρουμανία: Η υπηρεσία πληροφοριών απέτρεψε ρωσική επιχείρηση δολιοφθοράς με στόχο εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ

Συνελήφθη Ρώσος πολίτης που έλαβε οδηγίες να καταγράψει φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό με στόχους στρατηγικού στρατιωτικού ενδιαφέροντος
A Russian citizen believed to be involved in a thwarted sabotage operation coordinated by Russia on Romanian territory, according to Romania's SRI intelligence,is escorted outside the DIICOT (Romanian anti-organised crime prosecuting unit) headquarters, in Bucharest, Romania, September 8, 2026. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ROMANIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ROMANIA
O Ρώσος πολίτης που πιστεύεται ότι εμπλέκεται σε επιχείρηση δολιοφθοράς που συντονίστηκε από τη Ρωσία σε ρουμανικό έδαφος, συνοδεύεται έξω από τα κεντρικά γραφεία της DIICOT (ρουμανική μονάδα δίωξης κατά του οργανωμένου εγκλήματος), στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας / Inquam Photos/Octav Ganea μέσω REUTERS
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Η υπηρεσία πληροφοριών της Ρουμανίας (SRI) απέτρεψε μια επιχείρηση δολιοφθοράς στο ρουμανικό έδαφος την οποία συντόνιζε η Ρωσία, αναφέρει σε ανακοίνωση της την Τρίτη (08.09.2026).

Η SRI ανέφερε ότι ένας Ρώσος πολίτης που μένει στη Ρουμανία βρισκόταν υπό παρακολούθηση από τον περασμένο Φεβρουάριο στο πλαίσιο μιας έρευνας στην οποία συμμετείχαν διεθνείς εταίροι, προσθέτοντας ότι οι ενέργειές του ακολουθούσαν το ίδιο μοτίβο που είχε παρατηρηθεί σε προηγούμενες υποθέσεις δολιοφθοράς.

«Ο Ρώσος πολίτης έλαβε οδηγίες από έναν μεσάζοντα να καταγράψει φωτογραφικό και βιντεοσκοπικό υλικό με στόχους στρατηγικού στρατιωτικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου ANTONOV κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο εθνικό έδαφος», ανέφερε η SRI σε ανακοίνωση της.

«Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η Ρωσική Ομοσπονδία συνεχίζει να χρησιμοποιεί άτομα από ευάλωτες ομάδες για τη διεξαγωγή τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων».

Οι ευρωπαϊκές χώρες κατηγορούν την Μόσχα για δολιοφθορές , κυβερνοεπιθέσεις και παραπληροφόρηση με τις οποίες στοχοποιούν τους υποστηρικτές της πολεμικής προσπάθειας του Κιέβου.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε πράξεις δολιοφθοράς. Η ρωσική πρεσβεία στο Βουκουρέστι δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα που εστάλη για να σχολιάσει το θέμα.

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