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Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι επίσημες φωτογραφίες με την παραδοσιακή στολή του Ίτον

Πρώτη ημέρα στο ιστορικό Ίτον για τον πρίγκιπα Τζορτζ - Τον πήγαν οι γονείς του πρίγκιπας Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον
Ο πρίγκιπας Τζορτζ στο Ίτον
Ο Γουίλιαμ και η κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν τον γιο τους πρίγκιπα Τζορτζ στο Ίτον / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS
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Μια νέα σελίδα ανοίγει στη ζωή του πρίγκιπα Τζορτζ, καθώς ο 13χρονος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον είναι πλέον μαθητής στο ιστορικό κολέγιο Ίτον.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ πέρασε το πρωί της Τρίτης (08.09.2026) το κατώφλι του Κολεγίου Ίτον μαζί με τους γονείς του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον. Στην πρώτη του ημέρα στο σχολείο, έγινε δεκτός από τη διεύθυνση του σχολείου, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε τη νέα του καθημερινότητα στο ιδιαίτερα απαιτητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον του κολεγίου.

Το Παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα τρεις επίσημες φωτογραφίες του Τζορτζ με την παραδοσιακή στολή του Ίτον, το κλασικό φράκο του κολεγίου. Είναι η ίδια στολή την οποία φορούσε ο Γουίλιαμ και ο Χάρι πριν χρόνια όταν επίσης πήγαν στο ίδιο κολέγιο.

Ο 13χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός, φορώντας το μαύρο φράκο, το γιλέκο, το ριγέ παντελόνι και το χαρακτηριστικό λευκό κολάρο που αποτελούν μέρος της επίσημης εμφάνισης των μαθητών του κολεγίου.

Νωρίτερα, ο Τζορτζ έφτασε στο σχολείο μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην πρώτη του ημέρα. Παρά τη βροχή, η άφιξη έγινε σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, με τον Τζορτζ να χαμογελά. Ευδιάθετοι ήταν και οι γονείς του.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ στο Ίτον
Ο Γουίλιαμ και η κέιτ Μίντλετον συνόδευσαν τον γιο τους πρίγκιπα Τζορτζ στο Ίτον / ADRIAN DENNIS / Pool via REUTERS

Το βρίσκεται στο Μπέρκσαϊρ, σε πολύ κοντινή απόσταση από το Κάστρο του Γουίνδσορ, γεγονός που φαίνεται να έπαιξε ρόλο στην επιλογή του σχολείου από τον Γουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον.

Η φοίτηση του Τζορτζ εκεί σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για την οικογένεια, καθώς πρόκειται για το ίδιο σχολείο στο οποίο είχαν φοιτήσει τόσο ο πατέρας του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, όσο και ο θείος του, πρίκιπας Χάρι.

Μεταξύ των πολιτικών που φοίτησαν στο Ίτον είναι ο Λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον, ο Μπόρις Τζόνσον, ο Κουάζι Κουάρτενγκ και ο Σερ Τζέικομπ Ρις-Μογκ. Στους διάσημους αποφοίτους του σχολείου περιλαμβάνονται επίσης οι ηθοποιοί Έντι Ρέντμεϊν, Ντόμινικ Γουέστ, Ντέιμιαν Λιούις και Τομ Χίντλστον

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