Πρίγκιπας Τζορτζ: Οι επίσημες φωτογραφίες με την παραδοσιακή στολή του Ίτον

Μια νέα σελίδα ανοίγει στη ζωή του πρίγκιπα Τζορτζ, καθώς ο 13χρονος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον είναι πλέον μαθητής στο ιστορικό κολέγιο Ίτον.

Ο πρίγκιπας Τζορτζ πέρασε το πρωί της Τρίτης (08.09.2026) το κατώφλι του Κολεγίου Ίτον μαζί με τους γονείς του, πρίγκιπα Γουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον. Στην πρώτη του ημέρα στο σχολείο, έγινε δεκτός από τη διεύθυνση του σχολείου, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε τη νέα του καθημερινότητα στο ιδιαίτερα απαιτητικό ακαδημαϊκό περιβάλλον του κολεγίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Three lovely new photographs have been issued by @KensingtonRoyal of Prince George in his Eton College uniform taken by Matt Porteous. pic.twitter.com/uMTOB69Kfw — Rebecca English (@RE_DailyMail) September 8, 2026

Το Παλάτι του Κένσινγκτον έδωσε στη δημοσιότητα τρεις επίσημες φωτογραφίες του Τζορτζ με την παραδοσιακή στολή του Ίτον, το κλασικό φράκο του κολεγίου. Είναι η ίδια στολή την οποία φορούσε ο Γουίλιαμ και ο Χάρι πριν χρόνια όταν επίσης πήγαν στο ίδιο κολέγιο.

Ο 13χρονος εμφανίζεται χαμογελαστός, φορώντας το μαύρο φράκο, το γιλέκο, το ριγέ παντελόνι και το χαρακτηριστικό λευκό κολάρο που αποτελούν μέρος της επίσημης εμφάνισης των μαθητών του κολεγίου.

Νωρίτερα, ο Τζορτζ έφτασε στο σχολείο μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι τον συνόδευσαν στην πρώτη του ημέρα. Παρά τη βροχή, η άφιξη έγινε σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, με τον Τζορτζ να χαμογελά. Ευδιάθετοι ήταν και οι γονείς του.