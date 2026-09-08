Κόσμος

Βραζιλία: Ταξιτζής προσποιήθηκε ότι παθαίνει έμφραγμα για να γλιτώσει από ληστές

Το απίθανο τέχνασμα σε βίντεο
Ταξιτζής στη Βραζιλία
Ταξιτζής στη Βραζιλία
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Έναν ιδιαίτερα ευρηματικό τρόπο φαίνεται πως βρήκε ένας ταξιτζής στη Βραζιλία, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με επίδοξους ληστές και κατάλαβε ότι κινδύνευε να πέσει θύμα ληστείας. Προσποιήθηκε ότι παθαίνει έμφραγμα.

Ο ταξιτζής στη Βραζιλία βρισκόταν μέσα στο όχημά του όταν αντιλήφθηκε ότι οι πελάτες ήταν τελικά ληστές. Κι έτσι προσποιήθηκε ότι παθαίνει έμφραγμα για να αποφύγει τη ληστεία. Οι ληστές όχι μόνο τρόμαξαν αλλά πείστηκαν και βγήκαν από το ταξί.

Το περιστατικό στη Βραζιλία έχει τραβήξει την προσοχή, καθώς η αντίδραση του οδηγού ήταν κάθε άλλο παρά συνηθισμένη.

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