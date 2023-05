Ο στρατός του Ισραήλ σκότωσε σήμερα (4.5.2023) το πρωί στη Δυτική Όχθη τρεις Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς, που κατηγορούνται ότι σκότωσαν τον Απρίλιο μία Ισραηλινοβρετανή και τις δύο κόρες της.

Οι τρεις Παλαιστίνιοι μαχητές της Χαμάς, έπεσαν νεκροί από τα πυρά των δυνάμεων του Ισραήλ στη διάρκεια επιδρομής του στρατού στη Ναμπλούς, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ότι οι τρεις άνδρες, που σκοτώθηκαν από τους Ισραηλινούς στη Δυτική Όχθη, ήταν ο Χάσαν Κατνάνι, ο Μόαζ αλ Μάσρι και ο Ιμπραχίμ Τζιμπρίλ, οι οποίοι ήταν μέλη του ένοπλου βραχίονά του.

Ο Κατνάνι και ο αλ Μάσρι «δολοφόνησαν τη (Λούσι) Λία, τη Μάγια και τη Ρίνα Ντι στις 7 Απριλίου σε επίθεση με σφαίρες κοντά στη Χάμρα», στη Δυτική Όχθη επεσήμανε η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, η Σιν Μπετ.

Σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί «στη διάρκεια κοινής επιχείρησης της Σιν Μπετ, του στρατού και της αστυνομίας», πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας ότι ένας συνεργός τους, ο Ιμπραχίμ Τζιμπρίλ, επίσης έχασε τη ζωή του στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας από την πλευρά του ανακοίνωσε τον θάνατο τριών Παλαιστίνιων «μαρτύρων» στη διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης στη Ναμπλούς.

https://twitter.com/PalYouth4News/status/1654069689633366016?s=20

Χαρακτηρίζοντας στην ανακοίνωσή της τους τρεις άνδρες «ήρωες», η Χαμάς ζήτησε από τον παλαιστινιακό λαό «να συνεχίσει στον δρόμο του τζιχάντ και της αντίστασης».

«Η κατοχή θα πληρώσει το τίμημα για τα εγκλήματά της εναντίον του λαού μας και για τη σημερινή δολοφονία», τόνισε ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χάζεμ Κάσεμ.

«Η δολοφονία από τη σιωνιστική κατοχή ηρώων της αντίστασης στη Ναμπλούς δεν θα εμποδίσει τη συνέχιση των επιχειρήσεων αντίστασης κατά του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ ο Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινα, εκπρόσωπος του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, κατηγόρησε το Ισραήλ για την κλιμάκωση της έντασης και ζήτησε από τις ΗΠΑ να παρέμβουν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απηύθυνε «ένα μήνυμα σε όλους όσοι μας επιτίθενται ή θέλουν να μας επιτεθούν», στο οποίο υπογράμμισε ότι όσοι βλάπτουν Ισραηλινούς τελικά θα εντοπίζονται.

«Ακόμη κι αν χρειαστεί μία ημέρα, μία εβδομάδα ή ένας μήνας, να είστε βέβαιοι ότι θα διευθετήσουμε τους λογαριασμούς μας. Δεν έχει σημασία πού θα προσπαθήσετε να κρυφτείτε – θα σας βρούμε», τόνισε.

Εξάλλου ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκαλάντ, συνεχάρη τις ισραηλινές δυνάμεις που «εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες οι οποίοι εξαπέλυσαν επίθεση η οποία κόστισε τη ζωή στη Λούσι Ντι και στις κόρες της Μάγια και Ρίνα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του.

Hawara, #West_Bank: Palestinian woman killed in attempted stabbing attack at an #IDF checkpoint



26-year-old Aiman Odeh was shot and rushed to the Rafidia hospital in #Nablus, where she later succumbed to her wounds, according to Palestinian media pic.twitter.com/v5f9iKvJbU