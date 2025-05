Δυτική Όχθη: Στρατιώτες του Ισραήλ άνοιξαν πυρ κατά αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών – Η ανακοίνωση των IDF

Πανικός προκλήθηκε σήμερα (21.05.2025) στην Δυτική Όχθη, όταν στρατιώτες του Ισραήλ άνοιξαν πυρ προς την κατεύθυνση αντιπροσωπείας ξένων διπλωματών και πρεσβευτών που βρίσκονται στην περιοχή της Τζενίν.

Οι ξένοι διπλωμάτες πραγματοποιούσαν επίσημη επίσκεψη στην Δυτική Όχθη, όταν ξαφνικά στρατιώτες του Ισραήλ άνοιξαν πυρ και αμέσως τράπηκαν σε φυγή, με τηλεοπτικά συνεργεία, που ακολουθούσαν τους αξιωματούχους, να καταγράφουν τις δραματικές στιγμές.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, περίπου 30 πρέσβεις και πρόξενοι από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες αποτελούσαν την αντιπροσωπεία που βρέθηκε στην Τζενίν της Δυτικής Όχθης.

BREAKING: Israeli soldiers opened fire on a European diplomatic delegation at the eastern entrance of Jenin refugee camp, West Bank. The incident occurred during an official visit. pic.twitter.com/GjbSwMWLcO

Το επεισόδιο σχολίασαν μετά τις 15:11 ώρα Ελλάδας, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ, με ανακοίνωση που δημοσίευσαν στα social media. Σε αυτήν, οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναφέρουν:

«Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη είσοδος διπλωματικής αντιπροσωπείας στην Τζενίν στη Δυτική Όχθη. Κατά τον συντονισμό της επίσκεψής τους, δόθηκε στα μέλη της αντιπροσωπείας μια εγκεκριμένη διαδρομή προς παρακολούθηση, δεδομένης της παρουσίας τους σε εμπόλεμη ζώνη.

Ωστόσο, η διπλωματική αποστολή παρέκκλινε από τη διαδρομή [για την οποία είχε λάβει άδεια] και έφτασε σε απαγορευμένη περιοχή [με ενεργά μέτωπα εχθροπραξιών]. Μια δύναμη των ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσε στο σημείο άνοιξε προειδοποιητικά πυρά. Δεν υπήρξαν ζημιές ή θύματα.

The IDF apologizes for firing warning shots in the air as a group of foreign diplomats visited the West Bank city of Jenin earlier today.



Still, the IDF says that the group did not follow an approved route which was agreed upon when the tour was coordinated with the army.



“When… pic.twitter.com/4YOgUvkyzq