Μέση Ανατολή – Διπλωματικό θρίλερ: «Δεν έχω ξαναδεί άλλους να θέλουν να διαπραγματευτούν τόσο πολύ όσο οι Ιρανοί» λέει ο Τραμπ – Διαψεύδει το παζάρι η Τεχεράνη

Η 26η ημέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή, ολοκληρώνεται με ΗΠΑ και Ιράν να κάνουν αντικρουόμενες δηλώσεις, όχι μόνο για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά… για το αν βρίσκονται καν σε διαπραγματεύσεις οι δύο πλευρές.

«Δεν έχω ξαναδεί άλλους να θέλουν να διαπραγματευτούν τόσο πολύ, όσο το επιθυμούν οι Ιρανοί», είπε κατά λέξη ο Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια ομιλίας που απηύθυνε στη 1:30 π.μ. της Πέμπτης (26.03.2026) ώρα Ελλάδας, στο ετήσιο δείπνο της Εθνικής Ρεπουμπλικανικής Επιτροπής για το Κογκρέσο.

Αφού υποστήριξε ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους υπογράμμισε ότι «είναι ο πρώτος, καλύτερος χρόνος που είχε ποτέ Πρόεδρος των ΗΠΑ»!

Νωρίτερα, πάντως, χθες (25.03.2026) το βράδυ, ο Λευκός Οίκος έστελνε μήνυμα ότι σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών με το Ιράν, ο Τραμπ θα «χτυπήσει πιο σκληρά». Λίγο αργότερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, τόνιζε ότι προς το παρόν, δεν διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Επεσήμανε ότι οι ΗΠΑ στέλνουν μηνύματα μέσω διαφόρων μεσολαβητών, κάτι που «δεν σημαίνει διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί τόνισε ακόμα, ότι το Ιράν δεν επιδιώκει πόλεμο και επιθυμεί τη μόνιμη λύση της σύγκρουσης, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη απαιτεί αποζημίωση για τις καταστροφές που προκλήθηκαν, υποδηλώνοντας ότι οποιαδήποτε μελλοντική πολιτική διευθέτηση πρέπει να περιλαμβάνει δεσμεύσεις για λογοδοσία και ανασυγκρότηση.

Το Ιράν απέρριψε τις «υπερβολικές» απαιτήσεις του Τραμπ: Θα τελειώσουμε τον πόλεμο με τους δικούς μας όρους

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Τετάρτης (25/3/26) έγινε γνωστό ότι το Ιράν είδε τις προτάσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και θεωρεί υπερβολικούς τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενώ ενημέρωσε μέσω μεσολαβητή από την περιοχή ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του.

Οι 5 όροι που θέτει το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, είναι:

Να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Ιράν.

Να υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα γίνουν μελλοντικές επιθέσεις.

Καταβολή πολεμικών ζημιών.

Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή.

Διεθνής αναγνώριση και εγγυήσεις σχετικά με την εξουσία του Ιράν στο Στενό του Ορμούζ.

Ειδικότερα, το Ιράν ζητεί να αναγνωριστεί η κυριαρχία του επί των Στενών του Ορμούζ ως «φυσικό, νόμιμο δικαίωμά του», όπως μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV .

«Αρνητική η πρώτη απάντηση στο σχέδιο των 15 σημείων»

Το Reuters ανέφερε επίσης ότι η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση των 15 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό της επίθεσής της στο Ιράν, μετά από παρόμοια σχόλια που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ένας ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο διεθνές πρακτορείο ειδήσεων ότι η αρχική απάντηση στην πρόταση των ΗΠΑ δεν ήταν «θετική». Ωστόσο, τόνισε ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθούσε να εξετάζει την πρόταση. Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης είχε παραδοθεί στο Πακιστάν για να διαβιβαστεί στην Ουάσινγκτον.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι το Πακιστάν παρέδωσε μια πρόταση των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ και η Τουρκία βοηθά στην εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου και «είτε η Τουρκία είτε το Πακιστάν εξετάζονται ως τόπος διεξαγωγής αυτών των συνομιλιών», όπως είπε ιρανική πηγή στο Reuters.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, η κυβέρνηση των ΗΠΑ φέρεται να διαβίβασε στο Ιράν «σχέδιο» δεκαπέντε σημείων ενόψει της σύναψης «συμφωνίας» που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη να απεμπολήσει όλο το εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό ουράνιο που έχει στην κατοχή της και να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Independent: Ο Τραμπ στέλνει χερσαίες δυνάμεις μετά την απόρριψη του σχεδίου από το Ιράν

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή αφού το Ιράν επέστρεψε ως «υπερβολικές» τις απαιτήσεις του ειρηνευτικού σχεδίου των 15 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ.

Το Πένταγωνο των ΗΠΑ επιβεβαίωσε στην εφημερίδα The Independent ότι ορισμένα τμήματα της 82ης Αερομεταφερόμενη Μεραρχίας καθώς και υποστηρικτικές μονάδες της μεραρχίας και η 1η Ταξιαρχία Μάχης θα αναπτυχθούν στo Ιράν.

Το Ιράν ενισχύει τις αμυντικές εγκαταστάσεις του νησιού Χαργκ για να προστατευθεί από πιθανή χερσαία επίθεση των ΗΠΑ

Το Ιράν έχει στήσει «παγίδες» και έχει μεταφέρει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό και συστήματα αεροπορικής άμυνας στο νησί Χαργκ τις τελευταίες εβδομάδες, προετοιμαζόμενο για μία πιθανή αμερικανική επιχείρηση με στόχο την κατάληψη του νησιού, σύμφωνα με πολλές πηγές που είναι ενήμερες για τις εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με το θέμα.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει αμερικανικές δυνάμεις για να καταλάβει το μικρό νησί στο βορειοανατολικό τμήμα του Περσικού Κόλπου – μία οικονομική σωτηρία για το Ιράν, καθώς διαχειρίζεται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας – ως μέσο πίεσης προς τους Ιρανούς για να τους εξαναγκάσει να ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ, όπως ανέφερε το αμερικανικό CNN αργά το βράδυ της Τετάρτης (25.03.2026).

«Θέλουν οι Αμερικανοί στρατιώτες να πεθάνουν για το Ισραήλ; Τους περιμένουμε»!

Το Ιράν περιμένει την άφιξη Αμερικανών στρατιωτών στην περιοχή, δήλωσε Ιρανός στρατιωτικός σύμβουλος αργά χθες (25.03.2026) το βράδυ ώρα Ελλάδας.

«Αφού δεν κατάφεραν να επιτύχουν αποτελέσματα με την αεροπορία τους, που αποτελεί το ισχυρό τους σημείο, τι περιμένουν από μία χερσαία επιχείρηση;», έγραψε ο Μοχσέν Ρεζάι στο X (πρώην Twitter) και πρόσθεσε με νόημα:

«Θέλουν οι Αμερικανοί στρατιώτες να πεθάνουν για το Ισραήλ; Τους περιμένουμε»!

Ο Ρεζάιε διορίστηκε πρόσφατα στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, και ήταν πρώην διοικητής της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν.

Οι ΗΠΑ στέλνουν περισσότερους από 1.000 επιπλέον στρατιώτες από μια μονάδα αερομεταφερόμενης επίθεσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες πηγών στο Sky News.

Ο πρέσβης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στις ΗΠΑ θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος μέχρι να εξουδετερωθεί η απειλή του Ιράν

Σε άρθρο του στη «Wall Street Journal» την Τετάρτη (25.03.2026), ο πρέσβης των ΗΑΕ στις ΗΠΑ, Γιουσέφ Αλ Οτάιμπα, έγραψε ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν απαιτεί μία αποφασιστική έκβαση που θα αντιμετωπίζει το πλήρες εύρος της απειλής που αποτελεί η Ισλαμική Δημοκρατία.

Channel 12: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο ο Τραμπ να ανακοινώσει εκεχειρία στο Ιράν

Η Ιερουσαλήμ εκφράζει ανησυχία ότι ο Τραμπ ενδέχεται να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός με το Ιράν έως το προσεχές Σάββατο, πριν οριστικοποιηθούν οι συμφωνίες με την Τεχεράνη σχετικά με την αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Channel 12 που επικαλείται ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ έχει καταρτίσει το τελευταίο 24ωρο σχέδιο με ιεράρχηση στόχων στο Ιράν, επιδιώκοντας την επίτευξη «μέγιστων αποτελεσμάτων» πριν από ενδεχόμενη αμερικανική πρωτοβουλία για τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο δίκτυο ότι η πιθανότητα μιας λεπτομερούς και πλήρους συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παραμένει περιορισμένη, ωστόσο θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο μιας πιο γενικής συμφωνίας-πλαισίου, γεγονός που, όπως επισημαίνουν, καθιστά αναγκαία την προετοιμασία της ισραηλινής πλευράς.

New York Times: Ο Νετανιάχου διέταξε μαζικά χτυπήματα στο Ιράν για να «προλάβει» εκεχειρία του Τραμπ

Αποφασισμένος να επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν, με στόχο να πλήξει κρίσιμες υποδομές πριν από πιθανή διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης, φέρεται να είναι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Αυτό αναφέρει δημοσίευμα των «New York Times» την Τετάρτη (25.03.2026).

Σύμφωνα με δημοσίευμα των «New York Times», το οποίο επικαλείται δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα με γνώση του θέματος, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου εκτιμά, ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την Τρίτη (24.03.2026) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις κατά της Τεχεράνης, μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Στόχος είναι να πληγούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγκαταστάσεις σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία του Ιράν.

Η απόφαση αυτή ελήφθη αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην Τεχεράνη.

CENTCOM: Νέα πλάνα από καταστροφικά αμερικανικά πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσίευε νέο βίντο από καταστροφικά πλήγματα σε στρατηγικές υποδομές και εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πλήττουν στόχους με σκοπό την εξουδετέρωση της ικανότητας του ιρανικούς καθεστώτος να απειλεί τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς εταίρους» τόνιζε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

U.S. forces are striking targets to degrade the Iranian regime’s military infrastructure and capabilities that have threatened American troops and regional partners for decades. pic.twitter.com/wPIR1c6kA0 — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 25, 2026

Και ενώ συνεχίζονται οι πολεμικές επιθέσεις, εντείνεται η παγκόσμια ανησυχία για τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το ΔΝΤ εξετάζει σενάρια χρηματοδότησης χωρών αν παραταθεί ο πόλεμος

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξετάζει διάφορα σενάρια για διάφορες χώρες, προκειμένου να εκτιμήσει ποιες οικονομίες ενδέχεται να χρειαστούν νέα χρηματοδότηση σε περίπτωση που ο πόλεμος στο Ιράν παραταθεί, όπως ανέφερε το Bloomberg την Τετάρτη (25/3/26), επικαλούμενο πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το ΔΝΤ έχει ζητήσει από τα τμήματα χωρών του οργανισμού να μοιραστούν τις αναλύσεις τους σχετικά με θέματα που κυμαίνονται από την κατάσταση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έως τις πιθανές ανάγκες χρηματοδότησης, προσθέτοντας ότι η αξιολόγηση επικεντρώνεται σε χώρες με ενεργά προγράμματα χρηματοδότησης. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως το δημοσίευμα.

Διευθύνων σύμβουλος της ADNOC σε Τζέι Ντι Βανς: Η ελεύθερη διέλευση στα Στενά του Ορμούζ, η μόνη λύση για τη σταθεροποίηση των αγορών

Ο διευθύνων σύμβουλος του κρατικού πετρελαϊκού ομίλου του Αμπού Ντάμπι, ADNOC Group, Σουλτάν Αλ Τζάμπερ, δήλωσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ότι η διασφάλιση της ελεύθερης διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση για τη σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν έχει ουσιαστικά διακόψει τη μεταφορά περίπου του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω των στενών, προκαλώντας διαταραχές στον εφοδιασμό με πετρέλαιο.