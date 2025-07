Δυτικοί διπλωμάτες ήταν κοντά στο συριακό Υπουργείο Άμυνας όταν το βομβάρδιζε το Ισραήλ, είπαν πηγές στο Reuters

Νέα στοιχεία έρχονται σήμερα (17.07.2025) στο φως της δημοσιότητας για τα πλήγματα που εξαπέλυσε χθες (16.07.2025) το Ισραήλ στην Δαμασκό, καθώς σύμφωνα με πηγές πληροφόρησης, δυτικοί διπλωμάτες περνούσαν κοντά από το συριακό Υπουργείο Άμυνας την ώρα των βομβαρδισμών.

Δύο άνθρωποι με γνώση της κατάστασης αλλά και ένας αυτόπτης μάρτυρας δήλωσαν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ότι μια θωρακισμένη αυτοκινητοπομπή με δυτικούς διπλωμάτες προσέγγιζε το συριακό Υπουργείο Άμυνας στην Δαμασκό, όταν το Ισραήλ έπληξε το κτίριο με πυραύλους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

The Israel Defense Force has released footage showing strikes earlier by the Air Force against the Ministry of Defense and General Staff Headquarters of the Syrian Army in the capital of Damascus. The IDF also confirms it carried out strikes near the Presidential Palace, adding… pic.twitter.com/gioDvjSdU4 — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Κανείς από την αυτοκινητοπομπή δεν τραυματίστηκε και αυτή συνέχισε τον δρόμο της, είπαν οι πηγές πληροφόρησης στο Reuters, αρνούμενοι να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εθνικότητες ή τον αριθμό των εμπλεκομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Footage showing a closer angle of today’s strikes by the Israeli Air Force against the Syrian capital of Damascus, which destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in support of Pro-Assad Druze-majority militias in the Suwayda Governorate of Southern Syria. pic.twitter.com/Rx05lPzjJ4 — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ισχυρά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Δαμασκού την Τετάρτη (16.07.2025), ανατινάζοντας ένα τμήμα του υπουργείου Άμυνας και χτυπώντας κοντά στο προεδρικό μέγαρο.

Strikes by the Israeli Air Force have now totally destroyed the Ministry of Defense and General Staff Headquarters in the Syrian capital of Damascus. pic.twitter.com/ANa5rG4JTz — OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2025

Επίσης, οι ισραηλινές αεροπορικές δυνάμεις έπληξαν κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούσαν εναντίον μαχητών από τη μειονότητα των Δρούζων της χώρας στη νότια επαρχία Σουέιντα.

Συριακή ιατρική πηγή δήλωσε πως πέντε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σκοτώθηκαν από τα πλήγματα στο υπουργείο.

Το Ισραήλ διατείνεται πως τα πλήγματά του εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας να προστατεύσει τη μειονότητα των Δρούζων στη νότια Συρία, ισχυρισμό που απορρίπτει ο πρόεδρος της Συρίας, που είπε πως το Ισραήλ έχει σκοπό να υπονομεύσει τις προσπάθειες της νεας κυβέρνησης να ενώσει τη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον Δρούζων στην Συρία «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» και ζήτησε να τηρηθεί η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

«Οι υπεύθυνοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Το γεγονός όμως ότι τα όπλα έχουν σιγήσει -μετά και την παρέμβαση των Αμερικανών εταίρων μας- είναι μια καλή είδηση. Αυτό που είναι κρίσιμο τώρα είναι όλες οι πλευρές να τηρήσουν την συμφωνία και να σταματήσουν τις εχθροπραξίες», δήλωσε ο κ. Βάντεφουλ.

Ο ίδιος απευθύνθηκε προς την συριακή κυβέρνηση και τόνισε ότι «πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες της από την βία, ανεξαρτήτως θρησκευτικής ή εθνοτικής καταγωγής».

Αναφερόμενος στις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον στόχων στην Συρία, ο υπουργός Εξωτερικών κάλεσε «όλους τους εγχώριους και ξένους παράγοντες να μην κάνουν κάτι που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την σταθερότητα της Συρίας και την διαδικασία μετάβασης», για να προσθέσει: «Η Συρία δεν πρέπει να γίνει πεδίο περιφερειακών εντάσεων».