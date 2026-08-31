ΕΕ: ChatGPT, Roblox και Reddit εντάσσονται σε αυστηρότερο ρυθμιστικό καθεστώς για την προστασία ανηλίκων και το παράνομο περιεχόμενο

To ChatGPT θα υπόκειται σε αυστηρότερους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των χρηστών, μία πρωτιά για υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), μαζί με την πλατφόρμα παιγνιδιών Roblox, πολύ δημοφιλή στα παιδιά, και το κοινωνικό δίκτυο Reddit, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη Δευτέρα (31.08.2026).

Το ChatGPT, Roblox και Reddit εντάχθηκαν στον κατάλογο των μεγάλων πλατφορμών και μηχανών αναζήτησης που υπόκεινται στο αυστηρότερο καθεστώς όπως προβλέπει η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού ξεπέρασαν το όριο των 45 εκατομμυρίων χρηστών στην Ένωση.

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Το ChatGPT γίνεται η πρώτη υπηρεσία Τεχνητής Νοημοσύνης που θα πρέπει να υπαχθεί σε αυτό το δεσμευτικότερο πλαίσιο.

Τέσσερις μήνες για να συμμορφωθούν

Μετά τον επίσημο χαρακτηρισμό τους, οι τρεις πλατφόρμες Τ διαθέτουν τέσσερις μήνες για να ανταποκριθούν στις πρόσθετες υποχρεώσεις που προβλέπει ο DSA, δηλαδή έως το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι λεγόμενοι «συστημικοί κίνδυνοι» που συνδέονται με τη λειτουργία των υπηρεσιών και των αλγοριθμικών συστημάτων τους. Οι εταιρείες θα πρέπει να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να λαμβάνουν μέτρα για τον περιορισμό κινδύνων που αφορούν τη διάδοση παράνομου περιεχομένου, τα δικαιώματα των χρηστών, την προστασία των ανηλίκων, τη σωματική και ψυχική ευεξία, τις εκλογικές διαδικασίες και τη δημόσια ασφάλεια.

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Παράλληλα, οι εταιρείες που εντάσσονται στην κατηγορία VLOP ή VLOSE υπόκεινται σε αυξημένες απαιτήσεις διαφάνειας, μεταξύ άλλων σχετικά με τις διαφημίσεις, τα συστήματα συστάσεων και τις αποφάσεις για την αφαίρεση ή τον περιορισμό περιεχομένου.

Υποχρεούνται επίσης να υποβάλλονται σε ανεξάρτητους ελέγχους και να παρέχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα σε ερευνητές και αρμόδιες αρχές.

Γιατί μπήκε το ChatGPT στην ίδια κατηγορία με τις μηχανές αναζήτησης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση για το ChatGPT. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει το ChatGPT ως υβριδική υπηρεσία που, όταν πραγματοποιεί αναζητήσεις στο διαδίκτυο και απαντά σε ερωτήματα των χρηστών αξιοποιώντας αποτελέσματα από το web, λειτουργεί και ως διαδικτυακή μηχανή αναζήτησης για τους σκοπούς του DSA.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία.

Η OpenAI είχε δηλώσει ότι η λειτουργία αναζήτησης του ChatGPT αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε περίπου 159 εκατομμύρια μηνιαίους ενεργούς χρήστες στην ΕΕ κατά το εξάμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2026.

Η απόφαση σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκτά αυξημένες δυνατότητες εποπτείας όχι μόνο ως προς το περιεχόμενο που εμφανίζεται στους χρήστες, αλλά και ως προς τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα αλγοριθμικά συστήματα της υπηρεσίας.