Εδιμβούργο: Άνδρας σε αμόκ μαχαίρωσε πολίτες – 2 τραυματίες

Οπλισμένοι αστυνομικοί έχουν κατακλύσει τη γειτονιά στο Εδιμβούργο
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν έναν άνδρα στο Εδιμβούργο να κρατά δύο μαχαίρια. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με σύμφωνα με την Daily Mail.

Αστυνομικοί έχουν μεταβεί στη συνοικία Κάλντερ, δυτικά της πόλης του Εδιμβούργου, όπου κινείται ο άνδρας με τα μαχαίρια αυτός και έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Ουίλιαμ Ράμσεϊ,  κατοίκου της περιοχής, είπε στην εφημερίδα: «Έσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Οπλισμένοι αστυνομικοί έχουν κατακλύσει τη γειτονιά στο Εδιμβούργο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Σκωτίας αναφέρει: «Συνιστάται στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή Calder του Εδιμβούργου μετά από αναφορές για έναν άνδρα με αιχμηρό όπλο. Η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αξιωματικών, βρίσκεται στο σημείο».

