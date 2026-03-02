Εδιμβούργο: Άνδρας σε αμόκ μαχαίρωσε πολίτες – 2 τραυματίες

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν έναν άνδρα στο Εδιμβούργο να κρατά δύο μαχαίρια. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να δέχτηκαν επίθεση με σύμφωνα με την Daily Mail.

Αστυνομικοί έχουν μεταβεί στη συνοικία Κάλντερ, δυτικά της πόλης του Εδιμβούργου, όπου κινείται ο άνδρας με τα μαχαίρια αυτός και έχουν καλέσει τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με μαρτυρία του Ουίλιαμ Ράμσεϊ, κατοίκου της περιοχής, είπε στην εφημερίδα: «Έσπασε κατάστημα της γειτονιάς και πιθανόν μαχαίρωσε δύο ανθρώπους, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί».

Οπλισμένοι αστυνομικοί έχουν κατακλύσει τη γειτονιά στο Εδιμβούργο.

BREAKING: Armed police have locked down an Edinburgh neighbourhood in Scotland amid reports of a "man with a bladed weapon". pic.twitter.com/zS3HtFBZtG March 2, 2026

Terrorist attack currently underway in Edinburgh.



Apparently tried to enter the nursery.



Possibly 3 people stabbed and he’s locked himself in a flat.#edinburgheveningnews #stvnews pic.twitter.com/34oAFSb2CF — lewy (@lewy19951995) March 2, 2026

Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Σκωτίας αναφέρει: «Συνιστάται στο κοινό να αποφεύγει την περιοχή Calder του Εδιμβούργου μετά από αναφορές για έναν άνδρα με αιχμηρό όπλο. Η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων ένοπλων αξιωματικών, βρίσκεται στο σημείο».