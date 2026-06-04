Κόσμος

Σαρκοφάγο παράσιτο εντοπίστηκε σε αγελάδα στο Τέξας: Τι είναι το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» και ποιος ο κίνδυνος για τον άνθρωπο

Είναι το πρώτο κρούσμα που επιβεβαιώνεται στις ΗΠΑ, από το 1966 - Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ καθόρισε ήδη ζώνη ανίχνευσης και καραντίνας ώστε να μην εξαπλωθεί και σε άλλα ζώα
Αγελάδες
REUTERS/Antonio Bronic/File Photo
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Σαρκοφάγο παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα και αρχικά είχε εντοπιστεί σε Μεξικό και κεντρική Αμερική, πλέον βρέθηκε και σε αγελάδες στο Τέξας με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στους κτηνοτρόφους της περιοχής των ΗΠΑ.

Το Αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας, ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (03.06.2026) πως το εν λόγω σαρκοφάγο παράσιτο, το σκουλήκι του Νέου Κόσμου (NWS), που εξαπλώνεται στο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο, βρέθηκε σε νεαρή αγελάδα στην πόλη La Pryor του Τέξας, περίπου 30 μίλια (48 χλμ) από τα νότια σύνορα. Αυτή είναι η πρώτη φορά από το 1966 που επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ενός τέτοιου παράσιτου στις ΗΠΑ.

Το τελευταίο χρόνο έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την καθυστέρηση άφιξης του σκουληκιού στις ΗΠΑ αν και η εξάπλωσή του θεωρούνταν σχεδόν δεδομένη.

Οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ φοβούνται ότι μια επιδημία θα μπορούσε να αποδεκατίσει τα κοπάδια τους, να περιορίσει την παραγωγή βόειου κρέατος και να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Τι είναι το «σκουλήκι του Νέου Κόσμου» και πως εξαπλώνεται

Οι σκουληκόμυγες είναι παρασιτικές μύγες, τα θηλυκά των οποίων γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, εκατοντάδες προνύμφες τρυπώνουν τη ζωντανή σάρκα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους αν δεν αντιμετωπιστούν.

Οι σκουληκόμυγες μπορούν να προσβάλλουν κατοικίδια ενώ ο κίνδυνος για τον άνθρωπο να είναι χαμηλός. Το BBC μεταδίδει πως η μύγα δεν δημιουργεί προβλήματα ασφάλειας τροφίμων.

Σχετικά με την εξάπλωσή του, η μετακίνηση των μολυσμένων ζώων θεωρείται ο πιο συνηθισμένος τρόπος.

Το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και οι αρχές του Τέξας έχουν καθορίσει ήδη ζώνη ανίχνευσης και καραντίνας των ζώων ώστε να μην εξαπλωθεί.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών του είδους Screwworm, καθώς τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μία φορά στη ζωή τους και τα αυγά που γεννούν δεν πρόκειται να εκκολαφθούν.

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