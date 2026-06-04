Κόσμος

Κουβέιτ: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης ιρανικού drone στο αεροδρόμιο

Από την επίθεση του drone ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν και μάλιστα σοβαρά
Η στιγμή που το drone χτυπά το αεροδρόμιο
Η στιγμή που το drone χτυπά το αεροδρόμιο
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Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ από την επίθεση ιρανικού drone.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το χτύπημα του drone στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ που έδωσε στο φως η πολιτική αεροπορία της χώρας σοκάρει.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και ανέφερε ότι προκάλεσε «απώλεια ζωών, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές». 

Από την επίθεση του drone ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν και μάλιστα σοβαρά.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατηγορίες εκατέρωθεν για την επίθεση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να διαψεύδουν ότι κρύβονται αυτοί πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια.

Αντίθετα υποστηρίζουν ότι το αεροδρόμιο χτυπήθηκε κατά λάθος από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Να σημειωθεί ότι σε νοσοκομεία του Κουβέιτ μεταφέρθηκαν 63 τραυματίες.

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