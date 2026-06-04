Κουβέιτ: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της επίθεσης ιρανικού drone στο αεροδρόμιο

Εκτεταμένες είναι οι ζημιές που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ από την επίθεση ιρανικού drone.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το χτύπημα του drone στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ που έδωσε στο φως η πολιτική αεροπορία της χώρας σοκάρει.

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Η αρχή πολιτικής αεροπορίας του Κουβέιτ χαρακτήρισε την επίθεση «βάρβαρη» και ανέφερε ότι προκάλεσε «απώλεια ζωών, σοβαρούς τραυματισμούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές».

Από την επίθεση του drone ένα άτομο έχασε τη ζωή του, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που τραυματίστηκαν και μάλιστα σοβαρά.

اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم من قبل المسيرات الذي تعرض له مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بتاريخ 3 يونيو 2026 وتسبب بخسائر بالأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة



The first moments following the brutal Iranian drone attack on Terminal 1 (T1) at Kuwait… pic.twitter.com/eTzQoVXB4K — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 3, 2026

Το Ιράν και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατηγορίες εκατέρωθεν για την επίθεση, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να διαψεύδουν ότι κρύβονται αυτοί πίσω από τη συγκεκριμένη ενέργεια.

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Αντίθετα υποστηρίζουν ότι το αεροδρόμιο χτυπήθηκε κατά λάθος από σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Να σημειωθεί ότι σε νοσοκομεία του Κουβέιτ μεταφέρθηκαν 63 τραυματίες.