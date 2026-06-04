«Ξύπνα, μαμά»: Η ιστορία της άγριας δολοφονίας της Ρέιτσελ Νίκελ μπροστά στο δίχρονο παιδί της

Όλες οι δολοφονίες είναι σοκαριστικές, αλλά λίγες αναστατώνουν ένα έθνος όπως αυτή της Ρέιτσελ Νίκελ το 1992 στη Βρετανία. Δέχτηκε 49 μαχαιριές ενώ περπατούσε στο Wimbledon Common κατά τη διάρκεια της ημέρας με τον δίχρονο γιο της, Άλεξ.

Η φρικτή δολοφονία με τη νεαρή μητέρα που δέχθηκε επίθεση μέρα μεσημέρι και μαχαιρώθηκε άγρια ​​μέχρι θανάτου ενώ ο μικρός γιος της παρακολουθούσε, πάγωσε τη Βρετανία.

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Η αγριότητα της επίθεσης, σε δημόσιο χώρο και μπροστά σε ένα παιδί, παρέμεινε σκοτεινή στη μνήμη του κοινού, ειδικά επειδή το γεγονός ότι ο Άλεξ ήταν ο μόνος μάρτυρας επέτρεψε στον δολοφόνο να παραμείνει ελεύθερος για χρόνια.

Το ερώτημα για το ποιος θα μπορούσε να είναι υπεύθυνος για ένα τόσο αποτρόπαιο έγκλημα παρέμενε για περισσότερα από 16 χρόνια αναπάντητο – μέχρι που τα στοιχεία έδειξαν ως ύποπτο έναν κατά συρροή βιαστή, τον Ρόμπερτ Νάπερ.

Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, με τίτλο «Η Δολοφονία της Ρέιτσελ Νίκελ», επανεξετάζει την σοκαριστική υπόθεση και την πορεία προς την καταδίκη του Νάπερ. Αν και η αστυνομία αρχικά αναγνώρισε και συνέλαβε έναν διαφορετικό κύριο ύποπτο, το DNA τελικά συνέδεσε τον Νάπερ.

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Πώς σκότωσε ο Ρόμπερτ Νάπερ τη Ρέιτσελ Νίκελ

Στις 15 Ιουλίου 1992, η 23χρονη Νίκελ περπατούσε στο Wimbledon Common με τον τότε 2χρονο γιο της, Άλεξ Χάνσκομπ, όταν δέχτηκε άγρια ​​επίθεση. Ο Νάπερ, ο οποίος κουβαλούσε μαχαίρια, οδήγησε τη Νίκελ σε ένα κατάφυτο μέρος του Wimbledon Common και τη μαχαίρωσε 49 φορές, σχεδόν αποκεφαλίζοντάς την, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian. Ο νεαρός Άλεξ ήταν ο μόνος μάρτυρας του εγκλήματος.

«Δεν είναι όπως συμβαίνει στις ταινίες», θυμήθηκε. «Ήταν τόσο γρήγορο και όλα ήταν σιωπηλά. Υπήρχε αυτή η παράξενη πολικότητα – παρόλο που ήταν ταραχώδης και βίαιη και υπήρχε αίμα, ταυτόχρονα, υπήρχε αυτό το μεγάλο αίσθημα γαλήνης και ηρεμίας».

Πώς συνέλαβε η αστυνομία τον δολοφόνο

Αρχικά, η αστυνομία αναγνώρισε και συνέλαβε έναν άλλο άνδρα, τον Κόλιν Σταγκ, ως τον ύποπτο δράστη, και μάλιστα προσπάθησε να τον εξαπατήσει για να ομολογήσει. Ο Νάπερ-που είχε ήδη φυλακιστεί για τη δολοφονία της 27χρονης Σαμάνθα Μπίσετ το 1995- μέσω εξέτασης DNA το 2004 αναγνωρίστηκε ως πιθανός ύποπτος, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Νάπερ δήλωσε αθώος για τη δολοφονία της Νίκελ τον Ιανουάριο του 2008, αλλά τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας λόγω μειωμένης ευθύνης.

«Από κάθε άποψη, είστε ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος», είπε ο δικαστής Γκρίφιθς Γουίλιαμς στον Νάπερ, ο οποίος είχε τοποθετηθεί επ’ αόριστον σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Ποιος είναι ο Ρόμπερτ Νάπερ

Γεννημένος τον Φεβρουάριο του 1966, ο Νάπερ μεγάλωσε στην περιοχή Πλάμστεντ του Λονδίνου. Ο Νάπερ και τα τρία αδέλφια του γίνονταν τακτικά μάρτυρες ενδοοικογενειακής βίας στην οποία εμπλέκονταν οι γονείς τους, Μπράιαν και Πολίν, σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian. Τελικά, χώρισαν και τα παιδιά πήγαν σε ανάδοχη οικογένεια. Ο Νάπερ υποβλήθηκε σε ψυχιατρική θεραπεία, καθώς διαγνώστηκε με παρανοϊκή σχιζοφρένεια και διαταραχή του φάσματος του αυτισμού.

Ο Νάπερ βίωσε επιπλέον τραύμα στην ηλικία των 12 ετών όταν ένας οικογενειακός φίλος του επιτέθηκε σε μια εκδρομή για κάμπινγκ. Έγινε απομονωμένος και άρχισε να εμφανίζει προβλήματα συμπεριφοράς, συμπεριλαμβανομένου ενός προστίμου το 1986 για κατοχή αεροβόλου.

Οι αρχές πιστεύουν ότι ο Νάπερ, τον οποίο η μητέρα του απέρριψε, ήταν υπεύθυνος για μια σειρά σεξουαλικών επιθέσεων κατά μήκος του Green Chain Walk του Λονδίνου, γεγονός που του έδωσε το παρατσούκλι «Βιαστής του Green Chain Walk».

Είναι ύποπτος για έως και 106 σεξουαλικά εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων βιασμού, άσεμνης επίθεσης και άλλων αδικημάτων. Ο Νάπερ αρνήθηκε να παραδεχτεί οποιαδήποτε κατηγορία και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα ιατροδικαστικά στοιχεία που να τον συνδέουν με τα εγκλήματα.

Δυστυχώς, τα εγκλήματα του Νάπερ έγιναν θανατηφόρα. Τον Οκτώβριο του 1995, παραδέχτηκε την ενοχή του για τις δολοφονίες της 27χρονης Σαμάνθα Μπίσετ, την οποία φέρεται να μαχαίρωσε περισσότερες από 70 φορές, και της 4χρονης κόρης της, Τζάζμιν, δύο χρόνια νωρίτερα. Αλλά κανείς δεν ήξερε ακόμα ότι ήταν επίσης υπεύθυνος για τη δολοφονία της Ρέιτσελ Νίκελ το 1992.

Πού είναι τώρα ο Ρόμπερτ Νάπερ

Ο Νάπερ προφυλακίστηκε στο Νοσοκομείο Μπρόντμουρ, μια ψυχιατρική εγκατάσταση υψίστης ασφαλείας στο Κρόουθορν της Αγγλίας, μετά την καταδίκη του και παραμένει εκεί έκτοτε, σύμφωνα με το Crime+Investigation UK.

Ο Νάπερ έχει καταδικαστεί μόνο για τρεις δολοφονίες – τις δολοφονίες της Μπίσετ και την ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του Νίκελ. Τον Δεκέμβριο του 2008, οι Times ανέφεραν ότι οι ντετέκτιβ ετοιμάζονταν να ανακρίνουν τον Νάπερ σχετικά με την πιθανή εμπλοκή του σε τρεις επιπλέον δολοφονίες: αυτές της Κλερ Τίλτμαν, 16 ετών, της Πένι Μπελ, 43 ετών, και της Τζιν Μπράντλεϊ, 47 ετών, από το 1991 έως το 1993.