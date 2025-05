ΕΕ – ΗΠΑ: «Καλή» η επικοινωνία Σέφτσοβιτς – Λάτνικ για το ζήτημα των δασμών

«Καλή» χαρακτηρίζει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς τη συνομιλία που είχε με τον Χάουαρντ Λάτνικ, υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, νωρίτερα το απόγευμα για το ζήτημα των δασμών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο κ. Σέφτσοβιτς δηλώνει ότι η συνομιλία για τους δασμούς «ήταν καλή. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει πλήρως αφοσιωμένη σε εποικοδομητικές και στοχευμένες προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Παραμένουμε σε συνεχή επαφή».

Good calls with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer. The @EU_Commission remains fully committed to constructive and focused efforts at pace towards an deal. We continue to stay in constant contact. pic.twitter.com/90E6Ngzaq8