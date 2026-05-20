Ισχυρός σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία με επίκεντρο τη Μαλάτια

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χλμ και έγινε αισθητός σε Ντιγιάρμπακιρ, Γκιαζιαντέπ, Χατάι, Άδανα και Καχραμανμαράς - Βίντεο από τη στιγμή που χτυπά ο εγκέλαδος
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,6 της κλίμακας Ρίχτερ αναστάτωσε την Τουρκία το πρωί της Τετάρτης (20.05.2026).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9 το πρωί στην ανατολική Τουρκία και είχε επίκεντρο τη Μαλάτια.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτόυτο η δόνηση καταγράφηκε 123 χιλιόμετρα ανατολικά της περιοχής Σανλιούρφα στην Μαλάτια.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 7 χλμ και εκτός από τη Μαλάτεια, έγινε επίσης αισθητός στις επαρχίες Καχραμανμαράς, Γκαζιαντέπ, Αντίγιαμάν, Σανλιούρφα, Ντιγιάρμπακιρ, Ελαζίγ, Καισάρεια και Σεβάστεια. 

 

 

Το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για ζημιές ή απώλειες.

Νομάρχης Μαλάτειας: «Μέχρι στιγμής καμία αρνητική αναφορά»

Οι τοπικές αρχές στη Μαλάτεια και στις γειτονικές επαρχίες προχώρησαν σε δηλώσεις για την κατάσταση μετά τη σεισμική δόνηση, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο νομάρχης Μαλάτειας Σεντάρ Γιαβούζ δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία αρνητική αναφορά. Οι συνεργάτες μας πραγματοποιούν έρευνες επί του πεδίου. Περαστικά σε όλους, ο Θεός να μην επιτρέψει σε κανέναν να βιώσει τέτοιες καταστροφές», δήλωσε.

Η σεισμική δόνηση προκάλεσε ανησυχία και σε άλλες επαρχίες της νοτιοανατολικής και της κεντρικής Τουρκίας.

Μετά τη δόνηση, πολίτες εγκατέλειψαν κτίρια και συγκεντρώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους εν αναμονή νεότερων οδηγιών από τις αρχές.

