Μαλδίβες: Ανασύρθηκαν και οι τελευταίες σοροί των 5 Ιταλών δυτών που εγκλωβίστηκαν στη σπηλιά

Η τελευταία πράξη του δράματος γράφτηκε σήμερα (20/5/2026) για την πολύνεκρη τραγωδία των Ιταλών δυτών που παγιδεύτηκαν και έχασαν τη ζωή τους σε σπηλιά στις Μαλδίβες, αφού και οι δύο τελευταίες σοροί ανασύρθηκαν από το σημείο.

Χτες είχαν ανασυρθεί δύο από τις 4 σορούς που είχαν απομείνει στο αποκαλούμενο «σπήλαιο του θανάτου» στις Μαλδίβες. Οι Ιταλοί δύτες ήταν μέλη μιας πενταμελούς ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο την περασμένη εβδομάδα. Το πτώμα ενός εξ αυτών, του εκπαιδευτή της ομάδας, είχε ήδη ανασυρθεί την Παρασκευή (15/5/2026), ωστόσο οι έρευνες είχαν διακοπεί προσωρινά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τους 5 Ιταλούς τη ζωή του έχασε επίσης ο δύτης διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχίας Μοχάμεντ Μαχουντί, ο οποίος συμμετείχε στις έρευνες για τον εντοπισμό των θυμάτων το Σάββατο (16/5/2026).

Τρεις Φινλανδοί δύτες οι οποίοι εξερευνούσαν υποθαλάσσιες σπηλιές βάθους 50 μέτρων κατά τη διάρκεια καταδυτικής αποστολής στην ατόλη Βααβού, σύμφωνα με το DAN, είχαν φτάσει στο σημείο και βοήθησαν στην ανάσυρση των σορών.

Τα θύματα και οι ιστορίες τους

Τα θύματα της τραγωδίας αναγνωρίστηκαν ως ο βιολόγος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η ερευνήτρια Μουριέλ Οντενίνο, ο εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, και η κόρη της, Τζόρτζια.

Επικεφαλής της ομάδας που εισήλθε στο σπήλαιο ήταν η 51χρονη Μόνικα Μοντεφαλκόνε, η οποία πραγματοποιούσε συχνά καταδύσεις στα νερά των Μαλδίβων στον Ινδικό Ωκεανό, ενώ στην αποστολή συμμετείχε και η κόρη της.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν ιδιαίτερα γνωστή για το επιστημονικό της έργο και τη μακροχρόνια ενασχόλησή της με το θαλάσσιο περιβάλλον των Μαλδίβων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Γένοβας, Τζόρτζιο Μπαβεστρέλο, μιλώντας για τη συνάδελφό του, περιέγραψε τη στενή σχέση της με την περιοχή:

«Η Μόνικα κάθε φορά που βρισκόταν σε αυτά τα μέρη, που αγαπούσε πολύ και τα επισκεπτόταν συχνά επί 20 χρόνια, έκανε παρατηρήσεις για την κατάσταση του κοραλλιογενούς υφάλου».

Σύμφωνα με το Primocanale, το πάθος της για τη θάλασσα και την επιστημονική έρευνα είχε μεταδοθεί και στην κόρη της, Τζόρτζια, η οποία έχασε επίσης τη ζωή της στη μοιραία κατάδυση δίπλα στη μητέρα της.

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία της μητέρας του Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η οποία μίλησε για την αγάπη του γιου της για τη θάλασσα και τις καταδύσεις: «Ο Φεντερίκο ήταν έτσι. Ως παιδί ήταν έτσι. Αγαπούσε το νερό, τη θάλασσα και τα ψάρια. Πέθανε στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής του. Επειδή είχε αποφοιτήσει από αυτό ακριβώς που ήθελε».

Το μυστήριο των συνθηκών της μοιραίας κατάδυσης

Νέα ερωτήματα εγείρονται γύρω από τις συνθήκες της μοιραίας κατάδυσης. Όπως μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών, το όριο για καταδύσεις αναψυχής στις Μαλδίβες είναι τα 30 μέτρα, ενώ το δυστύχημα σημειώθηκε σε βάθος περίπου 50 μέτρων.

Οι αρχές των Μαλδίβων εξετάζουν διάφορους παράγοντες που ενδέχεται να οδήγησαν στην τραγωδία, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο οι δύτες να κατέβηκαν σε μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο.

Οι ιταλικές αρχές διεξάγουν παράλληλα έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το χειρότερο καταδυτικό δυστύχημα που έχει σημειωθεί στην περιοχή και το πλέον πολύνεκρο μεμονωμένο περιστατικό στην καταδυτική ιστορία των Μαλδίβων.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην ολοκλήρωση της σύνθετης επιχείρησης ανάσυρσης και στις απαντήσεις που θα δώσουν οι έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν οι πέντε δύτες.