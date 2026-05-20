New York Times: Κοινό σχέδιο ΗΠΑ και Ισραήλ να αναλάβει ο Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ την εξουσία στο Ιράν

Σε μια αποκάλυψη που προκαλεί αίσθηση προχώρησαν οι New York Times σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τα σχέδια ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των The New York Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν τον πόλεμο κατά του Ιράν με σχέδιο να αναλάβει την εξουσία ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και άλλων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στην αρχή του πολέμου.

O Αχμαντινετζάντ ήταν γνωστός για τις αντιαμερικανικές και αντιισραηλινές θέσεις του και θεωρείται σκληροπυρηνικός.

Το δημοσίευμα ωστόσο τονίζει ότι ο Αχμαντινετζάντ είχε έρθει σε αντιπαράθεση με ανώτερα στελέχη του καθεστώτος, αλλά έχει ζητήσει να «σβηστεί το Ισραήλ από τον χάρτη» και έχει υποστηρίξει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. «Το να πούμε ότι ήταν μια ασυνήθιστη επιλογή θα ήταν μια τεράστια υποτίμηση», σχολιάζει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Οι New York Times γράφουν επικαλούμενοι Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι o Αχμαντινετζάντ είχε ερωτηθεί σχετικά με το σχέδιο, το οποίο αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ, αλλά αργότερα εμφανίστηκε επιφυλακτικός.

Αιτία φέρεται να ήταν το γεγονός ότι τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ισραηλινής επιδρομής στην Τεχεράνη που είχε ως στόχο να τον απαλλάξει από την κατ’ οίκον περιορισμό που του έχει επιβληθεί. Μπορεί να επέζησε, αλλά απογοητεύτηκε από το σχέδιο αλλαγής καθεστώτος και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα, η ευρύτερη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος γρήγορα κατέρρευσε.

Η άνοδος του Αχμαντινετζάντ στην εξουσία αποτελούσε μέρος ενός πολυεπίπεδου σχεδίου πολέμου που, όπως αναφέρεται, είχε σχεδιάσει το Ισραήλ, γράφουν οι NYT.

Το πρώτο στάδιο περιλάμβανε συντονισμένες αεροπορικές επιθέσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, καθώς και την ενεργοποίηση κουρδικών δυνάμεων με στόχο τη σύγκρουση με το Ιράν.

Έπειτα από τις επιθέσεις και την προγραμματισμένη κουρδική εισβολή —η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε— το Ισραήλ εκτιμούσε ότι το ιρανικό καθεστώς θα αποδυναμωνόταν σημαντικά και ενδεχομένως θα κατέρρεε υπό το βάρος της πολιτικής πίεσης και των σοβαρών πλήγματων σε κρίσιμες υποδομές. Σε εκείνο το σημείο, μια «εναλλακτική κυβέρνηση» θεωρούνταν πως θα μπορούσε να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.