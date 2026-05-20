Με στρατιωτικό άγημα, κόκκινο χαλί και κανοβολισμούς η υποδοχή του Πούτιν από τον Σι – Το «καρφί» για Τραμπ και οι φιλοφρονήσεις

«Σε επίπεδο άνευ προηγουμένου βρίσκονται οι σχέσεις Ρωσίας - Κίνας», τόνισε ο Πούτιν - «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή πρέπει να τελειώσει», επέμεινε ο Σι
Σι Τζίνπινγκ / Βλαντιμίρ Πούτιν
REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
Με στρατιωτικό άγημα και μαθητές που κουνούσαν περήφανα τις σημαίες της Ρωσίας και της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Πεκίνο σήμερα (10.05.2026) ξυπνώντας μνήμες από την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην κινεζική πρωτεύουσα, μία εβδομάδα πριν.

Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στο Παλάτι του Λαού, στην «καρδιά» της κινεζικής πρωτεύουσας, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας και ισχύος μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, παρά τις παγκόσμιες αναταράξεις, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Κινέζος πρόεδρος τόνισε στον Ρώσο ομόλογό του ότι η διμερής «πολιτική εμπιστοσύνη βαθαίνει διαρκώς», όπως και ο διμερής «στρατηγικός συντονισμός», με «ακλόνητη επιμονή που αντιστάθηκε σε χίλιες δοκιμασίες», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την πλευρά του επανέλαβε ότι η διμερής σχέση βρίσκεται σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου», ιδιαίτερα στο πεδίο της οικονομίας, παρά τους «δυσμενείς εξωτερικούς παράγοντες», και θα συνεχίσει να «αναπτύσσεται».

Το αυτοκίνητο του Ρώσου προέδρου, μπροστά από την σκάλα του Παλατιού του Λαού / REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Η συνάντηση καταγράφτηκε με φόντο πολλαπλές κρίσεις που αφορούν άμεσα τις δυο χώρες: τις απειλές επανέναρξης του πολέμου στον Κόλπο, τις εντάσεις όσον αφορά το εμπόριο, τον εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες. Με φόντο τις αναταράξεις, ο Σι έκρινε ότι η επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν θα ήταν καταστροφική.

Το ίδιο μήνυμα είχε στείλει και κατά τη συνάντησή σου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Με μεγάλες τιμές η υποδοχή του Βλαντιμίρ Πούτιν

Χαμογελαστός, ο Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε νωρίτερα τον Βλαντιμίρ Πούτιν με ζωηρή χειραψία μπροστά στα σκαλιά του Παλατιού του Λαού, του επίκεντρου της κινεζικής εξουσίας στην καρδιά του Πεκίνου.

Οι ηγέτες των δυο χωρών άκουσαν τους εθνικούς ύμνους, επιθεώρησαν στρατιωτικό άγημα και είδαν ομάδα παιδιών που επαναλάμβαναν «καλωσήλθατε», ανεμίζοντας τα εθνικά σύμβολα των δυο χωρών. Προς τιμήν του Ρώσου προέδρου ακούστηκε και κανονιοβολισμός.

Η «χορογραφία» της υποδοχής ήταν σχεδόν πανομοιότυπη με αυτή κατά την υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.

Σι και Πούτιν, που αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις «παλιός φίλος» και «αγαπητός φίλος», έχουν συναντηθεί περίπου 40 φορές τα τελευταία 13 χρόνια που ασκούν παράλληλα την εξουσία στις χώρες τους.

Μετά την υποδοχή στα σκαλιά του παλατιού, κάθισαν στο τραπέζι κι άρχισαν τις συνομιλίες τους με την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ να συγκαταλέγεται στα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε το 2022 η Ρωσία στην Ουκρανία αναμένεται να θιγεί, ωστόσο αναλυτές προεξοφλούν πως ο Σι δεν θα ασκήσει ιδιαίτερη πίεση στον Πούτιν.

Στρατιωτικό άγημα
Παρέλαση από στρατιωτικό άγημα προς τιμήν του Βλαντιμίρ Πούτιν / REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Σχέδιο για την κατασκευή μεγάλου αγωγού αερίου, ονόματι «Ισχύς της Σιβηρίας 2», που θα συνδέσει τα μεγαλύτερα ρωσικά κοιτάσματα στη βόρεια Σιβηρία με την Κίνα μέσω Μογγολίας, αναμένεται επίσης να εξεταστεί.

Αυτό χαρακτηρίζεται κεφαλαιώδες για τη Ρωσία, που θέλει να αυξήσει τις εξαγωγές υδρογονανθράκων, με φόντο τις κυρώσεις της Ευρώπης στη Μόσχα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Όμως η υλοποίηση αργεί.

Με κοινά συμφέροντα οι δύο χώρες

Αναλυτές εκτίμησαν ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα επιδίωκε να λάβει από τον Σι Τζινπίνγκ τη διαβεβαίωση ότι το εγχείρημα βελτίωσης των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας που σηματοδότησε η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποβεί σε βάρος της Ρωσίας.

Οι δύο πλευρές παρουσιάζουν τη σύνοδο αυτή ως αντανάκλαση των ιστορικών διμερών σχέσεων που άντεξαν στον χρόνο. Γίνεται μάλιστα την 30ή επέτειο της υπογραφής συμφωνίας «στρατηγικού συντονισμού» ανάμεσα στις δυο χώρες.

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει τυχαία την αλληλουχία των επισκέψεων των προέδρων Τραμπ και Πούτιν στον Κίνα. Η επίσκεψη του Ρώσου προέδρου -η 25η του στην Κίνα- είχε προγραμματιστεί προτού ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει την αναβολή της δικής του, που αρχικά ήταν να γίνει τον Μάρτιο, εξαιτίας του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.

Μαθητές
Παιδιά κρατούν και κουνούν τις σημαίες της Ρωσίας και της Κίνας / REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Για το κινεζικό αγγλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, οι σινορωσικές σχέσεις συγκαταλέγονται «στις σταθερότερες, τις ωριμότερες και τις πολυτιμότερες» μεταξύ «μεγάλων δυνάμεων στον σημερινό κόσμο». Το δίκτυο επισήμανε το εύρος των «κοινών συμφερόντων» των δυο χωρών, που αντιτίθενται στην τρέχουσα παγκόσμια τάξη, με κυρίαρχες τις ΗΠΑ και τη Δύση.

Αντίθετα, η σχέση της Κίνας με τις ΗΠΑ, παρά την επίσκεψη Τραμπ, παραμένει- στην καλύτερη περίπτωση- ανταγωνιστική σε πολλαπλά πεδία. Πέρα από το εμπόριο, ένα από τα «αγκάθια» στις σχέσεις τους είναι η Ταϊβάν.

Οι πρόεδροι Σι και Πούτιν αναμένεται να υπογράψουν διακήρυξη υπέρ του «πολυπολικού κόσμου».

Οι εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου στην Κίνα έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% αφού άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με δεδομένα ευρωπαϊκά κέντρα μελετών.

Η διμερής σχέση πάντως δεν είναι ακριβώς ισορροπημένη. Αυτές από τη Ρωσία δεν αποτελούσαν παρά περίπου το 5% των συνολικών εισαγωγών της Κίνας το 2025, σύμφωνα με τα κινεζικά τελωνεία. Αντίθετα στην Κίνα αντιστοιχούσε πάνω από το ένα τρίτο των εισαγωγών και πάνω από το ένα τέταρτο των εξαγωγών της Ρωσίας το 2025, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Υπόκλιση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο κινεζικό στρατιωτικό άγημα
Υπόκλιση από τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο κινεζικό στρατιωτικό άγημα / REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Κρεμλίνο: Δεν υπάρχει νόημα να γίνεται σύγκριση στις τελετές υποδοχής Πούτιν και Τραμπ

Οι ομοιότητες στις τελετές υποδοχής του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσαν… αντιδράσεις.

Το Κρεμλίνο σχολίασε πως δεν υπάρχει κανένα νόημα σύγκρισης των τελετών και ότι ο κόσμος θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην ατζέντα των συζητήσεων και στο μέλλον των σχέσεων των δύο χωρών με την Κίνα.

«Έχει νόημα να συγκριθεί το περιεχόμενο. Δεν είναι πάντα εύκολο, καθώς δεν φαίνονται όλα στην επιφάνεια. Εντούτοις η κύρια αξία βρίσκεται στο περιεχόμενο, όχι στις τελετές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε σχετική ερώτηση.

Κανονιοβολισμοί
Κανονιοβολισμοί προς τιμήν του Ρώσου προέδρου / REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, θα επισκεφθεί στο «εγγύς μέλλον» τη Ρωσία, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος συνοδεύει τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά την επίσκεψή του στην Κίνα, έκανε γνωστό δημοσιογράφος που καλύπτει το Κρεμλίνο.

