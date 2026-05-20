Σαν Ντιέγκο: Βίντεο από τους πυροβολισμούς στο τζαμί – Οι δράστες άφησαν κείμενο μίσους με μηνύματα θαυμασμού για τον Χίτλερ

Πλάνα από τους πυροβολισμούς που έπεσαν στο Ισλαμικό Κέντρο στο Σαν Ντιέγκο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 3 άτομα, μεταξύ αυτούς και ο ήρωας – φρουρός πατέρας 8 παιδιών, βγήκε στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο, το οποίο καταγράφηκε από τους δύο δράστες, φαίνεται οι στιγμή που οι δύο ένοπλοι ηλικίας 17 και 19 χρόνων εισβάλουν στο τζαμί στο Σαν Ντιέγκο και ξεκινούν τους πυροβολισμούς. Οι στολές που φορούν φέρουν ναζιστικά σύμβολα. Υπενθυμίζεται πως στο αυτοκίνητό τους, άφησαν αντισλαμικά μηνύματα μίσους.

Αφού οι δράστες πυροβόλησαν απρόκλητα προς πάσα κατεύθυνση σκοτώνοντας συνολικά 3 άτομα, στη συνέχεια επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους που ήταν παρκαρισμένο κοντά στο Ισλαμικό Κέντρο και αυτοκτόνησαν.

BREAKING: Footage has surfaced from yesterday’s San Diego mosque attack that was live-streamed by the two teenage gunmen.



Police say the shooters were radicalized online, met online, and left a manifesto.pic.twitter.com/TimuHDOpGd https://t.co/WMbfFhDdoF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 19, 2026

Η μητέρα του ενός κατέθεσε στις αρχές πως ο γιος της είχε αυτοκτονικές τάσεις.

Υπενθυμίζεται πως οι πυροβολισμοί έπεσαν το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το μανιφέστο μίσους 75 σελίδων

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως το FBI κρατά στα χέρια του κείμενο μίσους 75 σελίδων, στο οποίο εξυμνείται ο Αδόλφος Χίτλερ, είναι γεμάτο ναζιστικά σύμβολα ενώ γίνεται αναφορά και στην «Atomwaffen», νεοναζιστική εξτρεμιστική οργάνωση.

Το πιο σοκαριστικό σημείο του μανιφέστου είναι αυτό όπου ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ δηλώνει πως δεν πρόκειται να μετανιώσει για όσα θα κάνει και πως δεν θέλει να ζήσει μετά από αυτό.

Το κείμενο περιείχε και εκφράσεις αντισημιτισμού και θαυμασμού για προηγούμενα επεισόδια με πυροβολισμούς.

Shots heard on ring camera from San Diego mosque shooting. pic.twitter.com/yDXJLtNiB5 — kat2.0 (@01Kat2) May 19, 2026

Τόσο ο 17χρονος παλαιστής Κέιν Κλαρκ όσο και ο 19χρονος Κάλεμπ Βάσκες, περιέγραψαν στο κείμενο τον τρόπο που θα δράσουν αλλά και τις μελέτες που έκαναν για το Ισλαμικό Κέντρο, χρησιμοποιώντας δορυφορικές εικόνες και το Google Street View.

Footage shows children being escorted out of the Islamic Center of San Diego after today’s deadly shooting in California.



Via @husseinmizoury pic.twitter.com/flFIESGirr — Open Source Intel (@Osint613) May 18, 2026

Σχετικά με τα θύματα, ο φρουρός ασφαλείας του Ισλαμικού Κέντρου, Αμίν Αμπντουλάχ, ο Νάντερ Αουάντ και ο ιδιοκτήτης παντοπωλείου στην περιοχή, Μανσούρ Καζίχα, υπέκυψαν στα τραύματά τους σχεδόν ακαριαία.

Authorities have just reported that the suspects in the shooting at the Islamic Center of San Diego, which left 3 dead, are a TRANS COUPLE identified as Cain Clark and Caleb Vazquez, who ultimately su!c!ded inside their car. pic.twitter.com/au9iEtmA2M — Dr.Sam Youssef Ph.D.,Ph.D.,DPT. (@drhossamsamy65) May 19, 2026

Ο φρουρός του τεμένους και πατέρας 8 παιδιών, θεωρήθηκε από την πρώτη στιγμή ήρωας καθώς έσωσε αρκετούς παρευρισκόμενους από τα πυρά των δύο δραστών.

Brother Amin Abdullah was the security guard who was martyred at the Islamic Center of San Diego. He gave his life to protect the lives of countless students and congregants.



One of his last Facebook posts said:



“What is success? To many people success is financial stability,… https://t.co/CTpjyBtVmK pic.twitter.com/vRD6HLlGbC — Chris AR Blauvelt (@arblauvelt) May 18, 2026

Μετά τη δημοσιοποίηση της ιστορίας του, διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για την οικογένειά του συγκέντρωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο.