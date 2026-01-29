ΕΕ: Χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν

Σε μια καθοριστική πολιτική πρωτοβουλία προχώρησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ για τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, την παραστρατιωτική οργάνωση που πρωταγωνίστησε στη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους τις τελευταίες εβδομάδες.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ανακοίνωσε σήμερα (29.01.2026) ότι οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εντάχθηκαν στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Η καταστολή δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη […] Κάθε καθεστώς που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους του εργάζεται για την καταστροφή του», έγραψε η Κάλας στο X.

Πριν τη συνάντηση, η Κάλας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Αυτό θα τους φέρει στο ίδιο επίπεδο με την Αλ Κάιντα, τη Χαμάς, το Νταές. Αν ενεργείς ως τρομοκράτης, θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζεσαι ως τρομοκράτης».

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν «καταστροφικές συνέπειες» εάν η ΕΕ αποφασίσει να καταχωρήσει τους Φρουρούς στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τους Φρουρούς της Επανάστασης ως τρομοκρατική οργάνωση το 2019 και έχουν επανειλημμένα πιέσει την ΕΕ να ακολουθήσει το παράδειγμά της. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι «ο χρόνος τελειώνει» για το καθεστώς και ότι μια «τεράστια αρμάδα» «κινείται γρήγορα, με μεγάλη δύναμη, ενθουσιασμό και σκοπό» προς τη χώρα.

Επίσης, η ΕΕ επέβαλε νωρίτερα κυρώσεις στον υπουργό Εσωτερικών του Ιράν, Εσκαντάρ Μομένι, και στον γενικό εισαγγελέα Μοχάμεντ Μοβαχέντι Αζάντ.

Έξι ιρανικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων φορέων που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του διαδικτυακού περιεχομένου στο Ιράν, περιλαμβάνονται επίσης στον κατάλογο κυρώσεων.

«Όλοι συμμετείχαν στη βίαιη καταστολή ειρηνικών διαμαρτυριών και στην αυθαίρετη σύλληψη πολιτικών ακτιβιστών και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρει η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΕ.

Τα περιοριστικά μέτρα περιλαμβάνουν δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικές απαγορεύσεις προς την ΕΕ και απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων.

