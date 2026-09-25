Έφτασε στη Γαλλία ο Πάπας Λέων για μία ιστορική τετραήμερη επίσκεψη – Τον υποδέχθηκαν Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν

Ο πάπας Λέων έφτασε σήμερα στη Γαλλία για μια ιστορική τετραήμερη επίσκεψη, την πρώτη του στη χώρα από την εκλογή του το 2025, όπως είπε δημοσιογράφος του AFP που επέβαινε στο παπικό αεροπλάνο.

Το αεροπλάνο του Αμερικανού πάπα Λέων προσγειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 π.μ. στο αεροδρόμιο Ορλί, κοντά στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, το Παρίσι, όπου τον υποδέχτηκε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μαζί με την Μπριζίτ Μακρόν. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία στο Μέγαρο των Ηλυσίων αργότερα σήμερα (25.09.2026)

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BREAKING: Pope Leo has arrived in France for a four-day visit and is greeted by President Macron and the First Lady.



Some 600,000 people have registered to join an outdoor mass in central Paris with Leo on Saturday.https://t.co/WwqJoNbDcA



📺 Sky 501, Virgin 602 pic.twitter.com/bEulvF5ua0 — Sky News (@SkyNews) September 25, 2026

Μέσα στο αεροπλάνο ο πάπας δήλωσε ότι ο στόχος του είναι να «διακηρύξει την ειρήνη» κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, το οποίο αναμένεται να καλύψει «αρκετά πολύ σημαντικά ζητήματα».

Όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πτήσης σχετικά με την μεταναστευτική κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα, απάντησε ότι «ήταν πραγματικά μια ανθρωπιστική κρίση» και ότι πρέπει να αναζητηθούν λύσεις «για να αποτραπεί αυτό το είδος έκτακτης ανάγκης».

Ωστόσο, λόγω της αρχής της κοσμικότητας του κράτους, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν θα παραστεί σε κάποια από τις λειτουργίες του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, αλλά θα εκπροσωπηθεί από τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, καθώς και από τη σύζυγό του Μπριζίτ Μακρόν, το Σάββατο (26.09.2026) στην πλατεία Κονκόρντ στο Παρίσι, διευκρίνισε η γαλλική προεδρία.