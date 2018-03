Είναι επίσημο: Η «Μιράντα» του Sex and the City είναι υποψήφια κυβερνήτης της Νέας Υόρκης

«Αγαπώ τη Νέα Υόρκη και σήμερα ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου για κυβερνήτρια» ήταν το μήνυμα που ανήρτησε η 51χρονη «Μιράντα» στο Twitter.

Η Νίξον, που κέρδισε ευρεία δημοσιότητα χάρη στον ρόλο της δικηγόρου Μιράντα Χομπς, γνωστοποίησε τις πολιτικές της προθέσεις αναρτώντας ένα βίντεο διάρκειας δύο λεπτών, όπου εμφανίζεται μέσα στο τρένο, στον δρόμο ή στο σπίτι της έχοντας στο πλευρό της τη σύζυγό της Κριστίν Μαρινόνι, με την οποία παντρεύτηκαν το 2012. Οι φήμες για την υποψηφιότητά της κυκλοφορούσαν εδώ και τουλάχιστον 10 ημέρες.

I love New York, and today I’m announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 Μαρτίου 2018