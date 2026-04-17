Ειρωνείες Τραμπ κατά Ιράν: «Αξιαγάπητη χώρα», η επίθεση αποτελεί μία «μικρή παράκαμψη» από τα αρχικά σχέδια

Νέες δηλώσεις έκανε πριν λίγες ώρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπου σε αυτές χαρακτήρισε την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν ως μία «μικρή παράκαμψη» στα σχέδια του κατά την προεδρία. Αργότερα μέσω του αγαπημένου του μέσου, truth social αναφέρθηκε και στη Χεζμπολάχ λέγοντας ότι ελπίζει να «συμπεριφερθεί καλά» κατά τη διάρκεια της δεκαήμερης κατάπαυσης του πυρός, που τέθηκε σε ισχύ τα μεσάνυχτα.

Όπως επεσήμανε ο Ντόναλντ Τραμπ η επιχείρηση αυτή εναντίον του Ιράν ήταν κάτι που χρειαζόταν να γίνει, αποπειρώμενος να αντιπαρέλθει το γεγονός ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής, κατά δημοσκοπήσεις.

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λας Βέγκας, όπου πήγε να διαλαλήσει το μέτρο που προώθησε για την κατάργηση του φόρου στα φιλοδωρήματα, ο Αμερικανός πρόεδρος υπεραμύνθηκε των πεπραγμένων του για την οικονομία από την έναρξη της θητείας του τον Ιανουάριο του 2025.

Διαβεβαίωσε πως η οικονομία τα πάει περίφημα, «παρά τη μικρή παράκαμψη σε αυτή την αξιαγάπητη χώρα που τη λένε Ιράν, που όμως έπρεπε να κάνουμε, επειδή αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν πολύ άσχημα πράγματα, αληθινό κακό», είπε ο ρεπουμπλικάνος, υπονοώντας προφανώς την απόκτηση πυρηνικών όπλων που κατ’ αυτόν επιδίωκε η Ισλαμική Δημοκρατία — κάτι που η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες.

Ακόμα για την Χεζμπολάχ έγραψε: «Ελπίζω ότι η Χεζμπολάχ θα συμπεριφερθεί καλά αυτή τη σημαντική περίοδο. Θα είναι σπουδαία στιγμή για αυτούς αν το κάνουν. Αρκετά με τους σκοτωμούς. Πρέπει επιτέλους να έχουμε ειρήνη!», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, πληκτρολογώντας ιδίως αυτή την τελευταία λέξη με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση.

Η τελευταία του ανάρτηση μάλιστα ενημερώνει ότι αυτή η μέρα «είναι ιστορική για το Λίβανο» και ότι «γίνονται πολλά καλά πράγματα».

Δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos που διενεργήθηκε από τη 10η ως τη 12η Απριλίου με δείγμα πάνω από 1.000 Αμερικανούς έδειξε ότι το 51% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν δεν «άξιζε τον κόπο», με δεδομένα τα κόστη. Μόλις το 24% εξέφρασε την αντίθετη άποψη.

Ενώ δημοσκόπηση του πανεπιστημίου Quinnipiac η οποία είδε το φως της δημοσιότητας προχθές Τετάρτη έδειξε ότι το 65% του δείγματος θεωρεί υπεύθυνο τον Ντόναλντ Τραμπ για την πρόσφατη άνοδο των τιμών των καυσίμων στη χώρα.

Κατά την ίδια έρευνα, μόλις το 36% του δείγματος εγκρίνει τον τρόπο που χειρίστηκε ο πρόεδρος Τραμπ την «κατάσταση» με το Ιράν, ενώ το 58% τον αποδοκιμάζει.